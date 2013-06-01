ITALIA SEVEN FEMMINILE. RISULTATI PRIMA GIORNATA TAPPA DI BRIVE
di Redazione
01/06/2013
Roma, 1 GIUGNO 2013 ITALIA SEVEN FEMMINILE. GRAN PRIX SERIES FIRA. CONCLUSA LA PRIMA GIORNATA DI BRIVE GRAN PRIX SERIES FIRA SEVEN FEMMINILE. L'ITALIA CHIUDE LA PRIMA GIORNATA A BRIVE CON UNA VITTORIA E TRE SCONFITTE. A Brive (Fra) si è giocata la prima giornata del Gran Prix Series FIRA Seven riservata alla categoria Femminile. L'Italia del Coach Andrea DI GIANDOMENICO ha battuto la Scozia per 38-5, dovendo incassare tre sconfitte rispettivamente contro al Francia (24-00), Spagna (33-0) e Irlanda (29-10), apparse più potenti fisicamente e dotate di grande velocità nei movimenti. L'Italia Seven Femminile chiude al quarto posto della Pool B con 6 punti in classifica e domenica 2 giugno affronterà l'Ucraina per stabilire se parteciperà al girone finale Bowl o Plate. I TABELLINI ITALIA - FRANCIA 24-00 (00-12) Italia: Barattin, Ferrari, Furlan, Sillari, Stefan, Tedeschi, Zublena. All. Di Giandomenico. Francia: Mayans, Guarin, Habel, Biscarat, Lepesq, Leduff, Delas. All. Courteix. Marcatori: 1 Mt Leduff tr Leduff; 6 Mt Delas; 10 Mt Guarin; 12 Mt Guarin tr Lepesq. Arbitro: Cox (Inghilterra). ITALIA – SCOZIA 38-5 (21-00) Italia: Barbanti, Ferrari, Furlan, Molic, Sillari, Zublena, Veronese (Furlan). All. Di Giandomenico. Scozia: LIndeay, Forsberg, Gaffney, Green, Law, Sergeant, Johnston. All. Scott. Marcatori: 1 Mt Barbanti tr Molic; 4 Mt Veronese tr Molic; 7 Mt Zublena tr Molic; 8 Mt Furlan; 9 Mt Molic tr Molic; 11 Mt Sillari; 14 Mt Gaffney. Arbitro: Teagarden (Germania). ITALIA – SPGNA 0 – 33 (0-21) Italia: Barattin, Ferrari, Furlan, Molic, Sillari, Stefan, Zangirolami. All. Di Giandomenico. Spagna: Garcia, Ribera, Del pan (Rial), Bravo, Pla, Cabanè, Martinez, All. Gutierrez. Marcatori: 1 Mt Ribera tr Bravo; 3 Mt Pla tr Bravo; 5 Mt Pla tr Bravo; 12 Mt Pla tr Garcia; 14 Mt Rial. Arbitro: Jales (Portogallo). ITALIA – IRLANDA 10-29 (0-22) Italia: Barattin, Ferrari, Furlan, Molic, Stefan, Tedeschi, Zublena. All. Di Giandomenico. Irlanda: Molloy, Briggs, Feighrey, Cantwell, Houston, Keohane, Baxter. All. Skurr. Marcatori: 1 Mt Baxter; 2 Mt Briggs tr Briggs; 4 Mt Cantwell; 6 MT Baxter; 8 Mt Briggs tr Keohane; 10 Mt Stefan; 14 Mt Sillari. Arbitro: Teagarden (Germania).
Redazione