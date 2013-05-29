Home Senza categoria ITALIA SEVEN FEMMINILE, VIA AL CIRCUITO FIRA CON LA TAPPA DI BRIVE

ITALIA SEVEN FEMMINILE, VIA AL CIRCUITO FIRA CON LA TAPPA DI BRIVE

di Redazione 29/05/2013

Roma – Andrea Di Giandomenico, responsabile tecnico dell’Italia 7s femminile, ha convocato dodici atlete per la tappa inaugurale del circuito

Grand Prix Series FIRA di specialità, in programma a Brive tra sabato 1 e domenica 2 giugno.

Le Azzurre si raduneranno questo pomeriggio presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma in vista della partenza per la

Francia prevista per domani mattina da Roma-Fiumicino.

Inserite nella Pool B le Azzurre sfideranno nella fase eliminatoria le padrone di casa della Francia, la Scozia, la Spagna, l’Irlanda e l’Ucraina.

Queste le dodici convocate:

Sara BARATTIN (Rugby Casale)

Anna BARBANTI (Cus Bologna)

Marta FERRARI (Sitam Riviera del Brenta)

Manuela FURLAN (Benetton Treviso)

Lucia GAI (Sitam Riviera del Brenta)

Miriam KELLER (Umbria Ragazze)

Cristina MOLIC (Sitam Riviera del Brenta)

Michela SILLARI (Rugby Colorno)

Sofia STEFAN (Valsugana Padova)

Claudia TEDESCHI (Red&Blu Roma)

Maria Diletta VERONESE (Valsugana Padova)

