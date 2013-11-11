Home Senza categoria ITALIA SUBITO IN CAMPO A CREMONA: LAVORANO A PARTE PARISSE E BORTOLAMI

ITALIA SUBITO IN CAMPO A CREMONA: LAVORANO A PARTE PARISSE E BORTOLAMI

di Redazione 11/11/2013

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

ITALIA SUBITO IN CAMPO A CREMONA: LAVORANO A PARTE PARISSE E BORTOLAMI

Cremona – Primo allenamento verso il Cariparma Test Match contro Fiji di sabato allo “Zini” di Cremona, questa mattina al centro sportivo “San

Zeno”, per gli Azzurri di Brunel: a lavorare sul campo ventotto dei trenta convocati, con Marco Bortolami e capitan Sergio Parisse che hanno svolto

una seduta differenziata ma per i quali, già da domani, è previsto il rientro nel gruppo.



All’allenamento ha assistito anche il Consigliere comunale con delega allo sport, Marcello Ventura, che già ieri sera aveva dato il benvenuto in

città alla Nazionale proveniente da Torino.



“Cremona è una città che si affaccia per la prima volta sul grande rugby internazionale – ha detto il Manager dell’Italia Luigi Troiani

incontrando la stampa nel pomeriggio – ma già oggi abbiamo trovato un bel pubblico ad accoglierci per il primo allenamento settimanale. I Cariparma

Test Match sono uno strumento importante di promozione del nostro sport sul territorio, per noi è sempre piacevole essere impegnati in prima persona

nella divulgazione del rugby anche in quelle piazze dove la palla ovale è in fase di espansione”.



L’ex estremo aquilano dell’Italia non ha nascosto la delusione dopo il rovescio torinese con l’Australia: “C’è sicuramente voglia di

reagire dopo la partita di sabato scorso, contro l’Australia non ci siamo espressi su quei livelli che abbiamo raggiunto in passato ed i nostri

errori sono stati pagati a caro prezzo, come è normale che accada sulla scena internazionale”.





In serata è prevista la visita alla Squadra Nazionale del Presidente Alfredo Gavazzi.







Condividi Facebook Twitter Whatsapp