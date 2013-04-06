[RUGBY NOTIZIE] ITALIA U17, A PIACENZA CONTRO LA FRANCIA ARRIVA UN PAREGGIO 18-18
di Redazione
06/04/2013
ITALIA U17, A PIACENZA CONTRO LA FRANCIA ARRIVA UN PAREGGIO 18-18
Piacenza - L'Italia U17 di Massimo Brunello conclude imbattuta la propria stagione internazionale: dopo aver superato solo lunedì’ scorso in
trasferta England Schools per 24-20, la minore delle rappresentative azzurre sfiora il successo al “Beltrametti” di Piacenza contro i pari età
della Francia, si fa recuperare e superare nel finale ma riesce, a tempo scaduto, a centrare il pareggio per 18-18.
Davanti al bel pubblico piacentino – circa 1500 sugli spalti complice anche una giornata finalmente mite – Pettinelli e compagni offrono un primo
tempo di grande qualità, caratterizzato da una difesa aggressiva e da efficaci ripartenze, con il tallonatore Ferraro bravo a capitalizzare due
percussioni offensive oltre la linea di meta nel primo quarto d’ora.
La Francia, capace di impegnare seriamente la squadra di casa sul piano fisico, nei primi trentacinque minuti di gioco cozza sistematicamente contro
la retroguardia italiana, complici anche alcune perdite di possesso, e deve accontentarsi di due piazzati dell’apertura Belleau, andando a riposo in
svantaggio sul 12-6, con l’Italia che fallisce un piazzato abbordabile con Mantelli ma evita quella che sembrerebbe una meta ormai fatta dai
francesi in campo aperto con un furibondo recupero difensivo.
Nella ripresa l’ago della bilancia, dopo un piazzato di Mantelli nei primi minuti che porta l’Italia oltre il break, 15-6, si sposta dalla parte
della Francia, che impone ritmo e fisico costringendo spesso gli Azzurrini ad arretrare. L’Italia brilla per grinta e voglia di vincere, tiene alto
il pallone su una maul transalpina che frana oltre la linea ma al ventesimo, dopo una serie di pick-and-go avversari, cede alla percussione del pilone
Rodriguez. Si va sul 15-13, l’Italia mostra segni di stanchezza e la Francia tiene alto il ritmo dando spazio alla panchina: al trentaduesimo, dopo
una lunga serie di fasi, Belleau inventa un calcetto al largo che trova nell’ala Laveau l’uomo pronto a raccogliere e schiacciare oltre la linea
il pallone del sorpasso. E’ 15-18 ma l’Italia non si da per vinto, da fondo alle ultime energie e sfiora la meta con Sperandio, entrato da poco
per Ferrari, placcato ad un passo dalla segnatura: Pettinelli&C devono accontentarsi del calcio di punizione concesso sulla stessa azione dal
direttore di gara per mettere a segno, con il piede di Mantelli, il piazzato del pareggio con cui si chiude l’incontro.
“Nel secondo tempo abbiamo pagato un poco la stanchezza della partita contro gli inglesi – ha detto a fine gara il responsabile tecnico Massimo
Brunello – ma siamo soddisfatti del risultato anche se siamo stati a lungo in vantaggio ed avremmo potuto vincere. Soprattutto, la squadra ha
dimostrato grande grinta e voglia di lottare ed ha saputo centrare un nuovo risultato positivo reagendo allo svantaggio a pochi minuti dal termine.
Questo è un gruppo interessante su cui costruire”.
Questo il tabellino del match:
Piacenza, Stadio "Walter Beltrametti" - sabato 6 aprile
Test-match giovanile
Italia v Francia 18-18
Marcatori: p.t. 5' m. Ferraro (5-0); 8' cp. Belleau (5-3); 13' cp. Belleau (5-6); 14' m. Ferraro tr. Mantelli (12-6); s.t. 6' cp. Mantelli (15-6); 20'
m. Rodriguez tr. Belleau (15-13); 32' m. Laveau (15-18); 35' cp. Mantelli (18-18)
Italia: Masato; Cicuttin, Lamaro, Ferrari (15' st. Sperandio), Minozzi; Mantelli, Raffaele; Pettinelli (cap), Bergamin (25' st. Venditti G.), Broglia
(28' st. Basha); Mantegazza, Krumov; Dal Sie, Ferraro, Makelara
all. Brunello/Grassi
Francia: Aulas (15' st. Stephani); Laveau, Pilati (28' st. Paulet), Rodil, Hauw (28' st. Pourteau); Belleau (cap), Dupont; Tangui (1' st. Gracbling),
Palu (17' st. Barjaud), Cancoriet; Hannoyer, Ducat; Simutoga (1' st. Rodriguez), Defauverge (1'st. Martin), Castets (1' st. Walcker)
all. Boye/Piquerones
arb. Rossi (Piacenza)
Note: 1500 spettatori circa, campo in buone condizioni
Calciatori: Mantelli (Italia) 4/5; Belleau (Francia) 3/4
