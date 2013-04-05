Home Senza categoria [RUGBY NOTIZIE] ITALIA U17 DOMANI A PIACENZA CONTRO LA FRANCIA

di Redazione 05/04/2013

ITALIA U17 DOMANI A PIACENZA CONTRO LA FRANCIA

Piacenza – Massimo Brunello, responsabile tecnico della Nazionale Italiana U17, ha ufficializzato la formazione che domani alle 15.00, allo Stadio

“Walter Beltrametti” di Piacenza, affronterà i pari età della Francia nel secondo test match di stagione.

La minore delle rappresentative azzurre si presenta al derby transalpino dopo aver conquistato lunedì scorso a Lichfield un importante successo per

24-20 contro England Schools.

“Lo spirito, nonostante qualche infortunio e un po’ di influenza che ha colpito alcuni ragazzi nei giorni scorsi, rimane alto dopo la bella

prestazione e la vittoria sugli inglesi – ha dichiarato il responsabile tecnico dell’Italia U17, Massimo Brunello – ma sappiamo che domani ci

aspetta una gara ancora più dura di quella contro gli inglesi. Conosciamo bene la Francia, la qualità che sanno esprimere attraverso le loro

accademie, ma siamo pronti a fare a nostra volta una nuova partita di qualità”.

Questa la formazione dell’Italia U17:

15 Lorenzo MASATO (Benetton Treviso)*

14 Federico CICUTTIN (Cammi Calvisano)**

13 Pietro LAMARO (Primavera Rugby)***

12 Matteo Giuliano FERRARI (Cammi Calvisano)**

11 Matteo MINOZZI (Rugby Valsugana)

10 Leonardo MANTELLI (UR Prato Sesto)***

9 Riccardo RAFFAELE (L’Aquila Rugby)***

8 Giovanni PETTINELLI (Lions Veneziamestre)* - capitano

7 Dennis BERGAMIN (Rugby Valsugana)*

6 Nicolò BROGLIA (Aeroporto di Firenze)***

5 Vittorio MANTEGAZZA (UR Capitolina)***

4 Leonard KRUMOV (Rugby Viadana)**

3 Matteo DAL SIE (M-Three San Donà)*

2 Edoardo FERRARO (Benetton Treviso)*

1 Enjiel MAKELARA (Benetton Treviso)*

a disposizione

Filippo BANZATO (Benetton Treviso)*

Roberto BARDUCCI (Lions Amaranto)***

Dario BASHA (Lions Amaranto)***

Davide CIOTOLI (Pro Recco Rugby)**

Alessandro CRISTIGLIO (Livorno Rugby)***

Davide FRAGNITO (Rugby Benevento)***

Peter Boris MOCKOM (Rugby Viadana)

Riccardo RAFFAELE (L’Aquila Rugby)***

Michele SLAWITZ (Rugby Colorno)

Luca SPERANDIO (Benetton Treviso)*

Gabriele VENDITTI (Arvalia Villa Pamphili Roma)

*Accademia FIR di Mogliano Veneto



**Accademia FIR di Parma

***Accademia FIR “Lorenzo Sebastiani” di Roma

Nota: segui la gara Italia v Francia U17 in diretta testuale sull’account Twitter di FIR, @federugby







