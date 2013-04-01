[RUGBY NOTIZIE] ITALIA U17, GRAN DEBUTTO: BATTUTA ENGLAND SCHOOLS 24-20 A LICHFIELD
di Redazione
01/04/2013
Lichfield (Inghilterra) - Inizia con una vittoria di peso la stagione dell'Italia U17 di Massimo Brunello: la minore delle rappresentative azzurre ha
superato oggi a Lichfield, vicino Birmingham, i pari età dell'Inghilterra scolastica: 24-20 il risultato, con gli Azzurrini capaci di reagire - dopo
che il primo tempo si era chiuso sul 13 pari - alla meta inglese in avvio di ripresa a seguito di un cartellino giallo.
Una prova importante sia per la prestazione tecnica che per il carattere dimostrato quella espressa nel pomeriggio dagli Azzurrini che sabato prossimo
torneranno in campo affrontando al "Beltrametti" di Piacenza l'omologa francese nel secondo test match della loro stagione internazionale.
“Sia sotto il profilo caratteriale che del gioco – commenta a fine gara Massimo Brunello – non potremmo essere più soddisfatti: abbiamo
recuperato due svantaggi, tanto nel primo tempo che nella ripresa, e soprattutto nel secondo tempo siamo emersi fisicamente. Siamo soddisfatti ed ora
lavoriamo con serenità in vista della sfida di sabato a Piacenza contro la Francia”.
Lichfield, Cooke’s Field – lunedì 1 aprile
test-match giovanle
England Schools v Italia U17 20-24
Marcatori: p.t. 3' m. Wilson (5-0); 19' m. Wilson (10-0); 22' drop Mantelli (10-3); 26' cp. Allen (13-3); 28' cp. Mantelli (13-6); 35' m. Sperandio
tr. Mantelli (13-13); s.t. 6' m. Maunder tr. Allen (20-13); 14' m. Ferraro (20-18); 20' cp. Mantelli (20-21); 30' cp. Mantelli (20-24)
England Schools: Gallagher; Morris, Segun, Allen, Maduka; McDuell, Maunder; Chick, Mullis, Harris (cap); Wilson, Gilboy; Stanley, Davison, Wilkey
altri entrati: Walker, Munday, Peck, Spencer, Keunen, James, Mitchell
all. Stanlake
Italia: Minozzi (32' st. Masato); Cicuttin, Lamaro, Ferrari, Sperandio (22' st. Mockom); Mantelli, Raffaele; Pettinelli (cap), Ciotoli (1' st.
Bergamin), Brogna; Mantegazza, Krumov; Dal Sie, Ferraro, Makelara
non entrati: Barducci, Pavesi, Venditti, Basha, Cristiglio, Fragnito, Slawitz, Banzato
all. Brunello
