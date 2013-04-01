Home Senza categoria [RUGBY NOTIZIE] ITALIA U17, GRAN DEBUTTO: BATTUTA ENGLAND SCHOOLS 24-20 A LICHFIELD

di Redazione 01/04/2013

Lichfield (Inghilterra) - Inizia con una vittoria di peso la stagione dell'Italia U17 di Massimo Brunello: la minore delle rappresentative azzurre ha

superato oggi a Lichfield, vicino Birmingham, i pari età dell'Inghilterra scolastica: 24-20 il risultato, con gli Azzurrini capaci di reagire - dopo

che il primo tempo si era chiuso sul 13 pari - alla meta inglese in avvio di ripresa a seguito di un cartellino giallo.

Una prova importante sia per la prestazione tecnica che per il carattere dimostrato quella espressa nel pomeriggio dagli Azzurrini che sabato prossimo

torneranno in campo affrontando al "Beltrametti" di Piacenza l'omologa francese nel secondo test match della loro stagione internazionale.

“Sia sotto il profilo caratteriale che del gioco – commenta a fine gara Massimo Brunello – non potremmo essere più soddisfatti: abbiamo

recuperato due svantaggi, tanto nel primo tempo che nella ripresa, e soprattutto nel secondo tempo siamo emersi fisicamente. Siamo soddisfatti ed ora

lavoriamo con serenità in vista della sfida di sabato a Piacenza contro la Francia”.

Lichfield, Cooke’s Field – lunedì 1 aprile

test-match giovanle

England Schools v Italia U17 20-24

Marcatori: p.t. 3' m. Wilson (5-0); 19' m. Wilson (10-0); 22' drop Mantelli (10-3); 26' cp. Allen (13-3); 28' cp. Mantelli (13-6); 35' m. Sperandio

tr. Mantelli (13-13); s.t. 6' m. Maunder tr. Allen (20-13); 14' m. Ferraro (20-18); 20' cp. Mantelli (20-21); 30' cp. Mantelli (20-24)

England Schools: Gallagher; Morris, Segun, Allen, Maduka; McDuell, Maunder; Chick, Mullis, Harris (cap); Wilson, Gilboy; Stanley, Davison, Wilkey

altri entrati: Walker, Munday, Peck, Spencer, Keunen, James, Mitchell

all. Stanlake

Italia: Minozzi (32' st. Masato); Cicuttin, Lamaro, Ferrari, Sperandio (22' st. Mockom); Mantelli, Raffaele; Pettinelli (cap), Ciotoli (1' st.

Bergamin), Brogna; Mantegazza, Krumov; Dal Sie, Ferraro, Makelara

non entrati: Barducci, Pavesi, Venditti, Basha, Cristiglio, Fragnito, Slawitz, Banzato

all. Brunello







