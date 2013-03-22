Home Senza categoria ITALIA U17, I CONVOCATI PER INGHILTERRA E FRANCIA

ITALIA U17, I CONVOCATI PER INGHILTERRA E FRANCIA

di Redazione 22/03/2013

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

ITALIA U17, I CONVOCATI PER INGHILTERRA E FRANCIA Roma – Massimo Brunello, responsabile tecnico della Nazionale Italiana U17, ha convocato ventisei giocatori in preparazione ai test match contro l’Inghilterra U16 e la Francia U17 che si disputeranno rispettivamente a Lichfield, non lontano da Birmingham, lunedì 1 aprile ed a Piacenza sabato 6 aprile. La minore delle rappresentative nazionali si radunerà a Parma, presso il My One Hotel Villa Ducale, nella giornata di giovedì 28 marzo in vista della partenza per l’Inghilterra prevista per sabato 30. Venerdì sera, vigilia della partenza, gli Azzurrini saranno sugli spalti del “XXV Aprile” di Parma per assistere all’incontro di RaboDirect PRO12 tra Zebre ed Edinburgo. Dopo la sfida all’Inghilterra, la selezione azzurra rientrerà in Italia il 2 aprile e si allenerà a Piacenza in vista della partita contro i pari età della Francia. Questi i ventisei giocatori convocati con l’Italia U17: Simone BAITIERI (Rugby Viadana)** Filippo BANZATO (Benetton Treviso)* Roberto BARDUCCI (Lions Amaranto) Dario BASHA (Lions Amaranto)*** Dennis BERGAMIN (Rugby Valsugana)* Nicolò BROGLIA (Aeroporto di Firenze)*** Federico CICUTTIN (Cammi Calvisano)** Mihai CIJU (Cammi Calvisano)** Davide CIOTOLI (Pro Recco Rugby)** Matteo DAL SIE (M-Three San Donà)* Matteo Giuliano FERRARI (Cammi Calvisano)** Edoardo FERRARO (Benetton Treviso)* Davide FRAGNITO (Rugby Benevento)*** Leonard KRUMOV (Rugby Viadana)** Pietro LAMARO (Primavera Rugby)*** Enjiel MAKELARA (Benetton Treviso)* Vittorio MANTEGAZZA (UR Capitolina) Leonardo MANTELLI (UR Prato Sesto)*** Lorenzo MASATO (Benetton Treviso)* Matteo MINOZZI (Rugby Valsugana) Federico PAVESI (Amatori Parma)** Giovanni PETTINELLI (Lions Veneziamestre) Riccardo RAFFAELE (L’Aquila Rugby)*** Giovanni ROLLO (Rugby Parma)** Luca SPERANDIO (Benetton Treviso)* Gabriele VENDITTI (Arvalia Villa Pamphili Roma) *Accademia FIR Nord-Est di Mogliano Veneto **Accademia FIR Nord-Ovest di Parma ***Accademia FIR Centro-Sud “Lorenzo Sebastiani” di Roma

Condividi Facebook Twitter Whatsapp