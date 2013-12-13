ITALIA U17, RADUNO A TIRRENIA DAL 3 AL 6 GENNAIO
di Redazione
13/12/2013
Roma – Paolo Grassi, responsabile tecnico della Nazionale Italiana U17, ha convocato trenta giocatori per un raduno di preparazione all’attività
internazionale in programma presso il Centro di Preparazione Olimpica del CONI di Tirrenia:
Giordano BALDINO (Villorba Rugby)
Ludovico BANZATO (Benetton Treviso)
Giacomo BONFIGLIO (Rugby Viadana)
Andrea BRONZINI (Rugby Viadana)
Filippo CADORINI (Rangers Vicenza)
Nardo CASOLARI (Rimini Rugby)
Niccolò CECCATO (Ruggers Tarvisium)
Massimo CECILIANI (Rugby Grande Milano)
Giulio COLITTI (UR Capitolina)
Duccio COSI (Firenze Rugby 1931)
Roberto DAL ZILIO (Gruppo Padana Paese)
Andrea FRANCHINI (Monti Rovigo)
Dante GAVRILITA (Cammi Calvisano)
Gabriele LEVERATTO (Provincie dell’Ovest)
Marco MANFREDI (Rugby Educativo San Donà)
Eugenio MARICCHIOLO (Amatori Messina)
Andrea MARTANI (Cammi Calvisano)
Matteo MARZUCCHI (UR Tirreno)
Peter Boris MOKOM (Rugby Viadana)
Jacopo MORONA (Benetton Treviso)
Matteomaria PANUNZI (UR Capitolina)
Andrea PAPA (Rugby Benevento)
Giorgio PEROTTO (Rugby Feltre)
Marco RICCIONI (L’Aquila Rugby)
Daniele RIMPELLI (Rugby Reggio)
Patrizio SALVATORI (UR Capitolina)
Edoardo SCALVI (Cammi Calvisano)
Dario SCHIABEL (M-Three San Donà)
Emanuele VOTTERO (VII Rugby Torino)
Marco ZANON (Benetton Treviso)
Redazione