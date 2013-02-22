Home Senza categoria [RUGBY NOTIZIE] ITALIA U18, DOMANI A DUBLINO IL PRIMO TEST DI STAGIONE

[RUGBY NOTIZIE] ITALIA U18, DOMANI A DUBLINO IL PRIMO TEST DI STAGIONE

di Redazione 22/02/2013

BRUNEL: “VOSAWAI LA SCELTA PIU’ LOGICA PER RIMPIAZZARE PARISSE”

SU CASTRO CAPITANO: “SE CONFERMA L’IMBATTIBILITA’, VINCIAMO IL TORNEO…”

Roma – Il CT azzurro Jacques Brunel, affiancato dal manager Luigi Troiani, ha spiegato le proprie scelte in conferenza stampa al “Giulio Onesti”

di Roma dopo l’annuncio della formazione dell’Italia per la sfida di sabato contro il Galles.

“Ho visto la partita in cui è stato espulso Parisse – ha detto il CT – ed il primo pensiero, dopo il cartellino rosso, è stato che avesse

fatto qualcosa di grave. Oggi sono convinto che Sergio non abbia detto nulla che non fosse strettamente collegato alla situazione di gioco, più

precisamente ha chiesto che Bordeaux venisse sanzionata con un giallo. Siamo convinti che non abbia insultato l’arbitro e che questi abbia

sbagliato, per motivi che ignoro. Adesso speriamo che il ricorso che Parisse presenterà insieme al proprio Club evidenzi che non c’è stato insulto

all’arbitro. Noi oggi possiamo solo prendere atto di questa situazione, è successo tutto nel Top14, non possiamo intervenire” ha detto Brunel in

relazione all’indisponibilità del numero otto dello Stade Francais.

Con Parisse squalificato, la maglia numero otto andrà a Manoa Vosawai: “Manoa gioca in questo ruolo a Treviso, così come Robert Barbieri ed in

misura minore Paul Derbyshire. Zanni, per quanto ho avuto modo di vedere, non gioca mai numero otto a Treviso: Barbieri non è ancora al 100%, per

questo abbiamo puntato su Vosawai, con Derbyshire in panchina come possibile sostituto ed anche come alternativa in rimessa laterale”.

In seconda linea, Antonio Pavanello è preferito a Quintin Geldenhuys: “Antonio ha grandi qualità nella gestione delle rimesse laterali e può

essere davvero importante per noi in questa fase di gioco. Facciamo gli auguri a Geldenhuys – ha detto Brunel – che questa notte è diventato

papà ed ha chiesto un giorno di permesso per poter essere vicino alla famiglia”.

Gradi di capitano affidati a Martin Castrogiovanni, che già li aveva avuti in estate durante il tour nelle Americhe, con un 100% di vittorie contro

Canada e Stati Uniti: “Martin ha fatto molto bene in questo ruolo la scorsa estate, non c’era necessità di cambiare. Inoltre – ha scherzato

Brunel – se mantiene la sua imbattibilità come capitano sino alla fine del 6 Nazioni, siamo a posto: vinciamo il Torneo”.

Infine, il CT ha spiegato la scelta di modificare interamente la mediana sostituendo Botes ed Orquera con Gori e Botes: “Tobias e Luciano hanno

fatto una grande partita contro la Francia, mentre in Scozia sono stati spesso in difficoltà nelle scelte di gioco, come del resto tutta la squadra,

e per questo abbiamo deciso di cambiare”.





