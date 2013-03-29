Home Senza categoria [RUGBY NOTIZIE] ITALIA U18 DOMANI CONTRO IL PORTOGALLO PER IL SETTIMO POSTO EUROPEO

[RUGBY NOTIZIE] ITALIA U18 DOMANI CONTRO IL PORTOGALLO PER IL SETTIMO POSTO EUROPEO

di Redazione 29/03/2013

Roma – Fabio Roselli, responsabile tecnico della Nazionale Italiana U18, ha ufficializzato la formazione che domani alle ore 12.00 allo Stade

Beauvallet di Seyssins affronterà i pari età del Portogallo nella finale 7°-8° posto degli Europei FIRA di categoria attualmente in corso in

Francia.

Gli Azzurrini inseguono la prima vittoria nella rassegna continentale di categoria dopo il 32-0 contro la Francia nei quarti di finale e la bruciante

sconfitta per 17-12 contro la Georgia nelle semifinali per il 5°-8° posto.

Questa la formazione scelta da Roselli, che ripropone la mediana Azzolini-De Santis e conferma in seconda linea capitan Archetti:

15 Pier Paolo MIOTTO (Grifoni Oderzo)*

14 Lorenzo CASALINI (Petrarca Padova)*

13 Vittorio MUSSO (RC Valpolicella)*

12 Enrico LUCCHIN (Vea-FemiCZ Rovigo)*

11 Alberto ANTONELLI (M-Three San Donà)*

10 Giacomo DE SANTIS (UR Capitolina)***

9 Maicol AZZOLINI (Pesaro Rugby)****

8 Renato GIAMMARIOLI (Città di Frascati)

7 Matteo CORNELLI (Rugby Lyons)**

6 Marco LAZZARONI (Benetton Treviso)*

5 Matteo ARCHETTI (Cammi Calvisano)** - capitano

4 Davide ZANETTI (Cammi Calvisano)**

3 Alessandri CASINI (Firenze 1931)***

2 Marco FERRO (Vea-FemiCZ Rovigo)*

1 Gianni GALARDI (M-Three San Donà)*

a disposizione

16 Paolo BUONFIGLIO (UR Capitolina)***

17 Yevhen HALUSHKA (Rugby Club Amatori Cecina)***

18 Fabio MENEGHIN (Rugby Mirano 1957)*

19 Ugo D’ONOFRIO (L’Aquila Rugby)***

20 Khadim CISSE (Rugby Lyons)**

21 Massimiliano CHIAPPINI (Amatori Parma)**

22 Yannick AGBASSE (Asolo Rugby)****

23 Nicola BOCCAROSSA (Pesaro Rugby)

24 Filippo CANTONI (Rugby Colorno)**

25 Davide PASINI (Vea-FemiCZ Rovigo)*

26 Emanuele FUSI (ASR Milano)**

*Accademia Federale Nord-Est

**Accademia Federale Nord-Ovest

***Accademia Federale Centro-Sud “Lorenzo Sebastiani”

****Accademia Nazionale “Ivan Francescato” di Tirrenia







