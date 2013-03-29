Loading...

[RUGBY NOTIZIE] ITALIA U18 DOMANI CONTRO IL PORTOGALLO PER IL SETTIMO POSTO EUROPEO

Redazione Avatar

di Redazione

29/03/2013

ITALIA U18 DOMANI CONTRO IL PORTOGALLO PER IL SETTIMO POSTO EUROPEO
Roma – Fabio Roselli, responsabile tecnico della Nazionale Italiana U18, ha ufficializzato la formazione che domani alle ore 12.00 allo Stade
Beauvallet di Seyssins affronterà i pari età del Portogallo nella finale 7°-8° posto degli Europei FIRA di categoria attualmente in corso in
Francia.
Gli Azzurrini inseguono la prima vittoria nella rassegna continentale di categoria dopo il 32-0 contro la Francia nei quarti di finale e la bruciante
sconfitta per 17-12 contro la Georgia nelle semifinali per il 5°-8° posto.
Questa la formazione scelta da Roselli, che ripropone la mediana Azzolini-De Santis e conferma in seconda linea capitan Archetti:
15 Pier Paolo MIOTTO (Grifoni Oderzo)* 
14 Lorenzo CASALINI (Petrarca Padova)* 
13 Vittorio MUSSO (RC Valpolicella)* 
12 Enrico LUCCHIN (Vea-FemiCZ Rovigo)* 
11 Alberto ANTONELLI (M-Three San Donà)*
10 Giacomo DE SANTIS (UR Capitolina)*** 
9 Maicol AZZOLINI (Pesaro Rugby)****  
8 Renato GIAMMARIOLI (Città di Frascati)  
7 Matteo CORNELLI (Rugby Lyons)** 
6 Marco LAZZARONI (Benetton Treviso)* 
5 Matteo ARCHETTI (Cammi Calvisano)** - capitano
4 Davide ZANETTI (Cammi Calvisano)**
3 Alessandri CASINI (Firenze 1931)*** 
2 Marco FERRO (Vea-FemiCZ Rovigo)* 
1 Gianni GALARDI (M-Three San Donà)* 
a disposizione
16 Paolo BUONFIGLIO (UR Capitolina)*** 
17 Yevhen HALUSHKA (Rugby Club Amatori Cecina)***
18 Fabio MENEGHIN (Rugby Mirano 1957)* 
19 Ugo D’ONOFRIO (L’Aquila Rugby)*** 
20 Khadim CISSE (Rugby Lyons)** 
21 Massimiliano CHIAPPINI (Amatori Parma)** 
22 Yannick AGBASSE (Asolo Rugby)****
23 Nicola BOCCAROSSA (Pesaro Rugby)
24 Filippo CANTONI (Rugby Colorno)**
25 Davide PASINI (Vea-FemiCZ Rovigo)* 
26 Emanuele FUSI (ASR Milano)**
*Accademia Federale Nord-Est
**Accademia Federale Nord-Ovest
***Accademia Federale Centro-Sud “Lorenzo Sebastiani”
****Accademia Nazionale “Ivan Francescato” di Tirrenia


