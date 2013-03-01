Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

[RUGBY NOTIZIE] ITALIA U18, TRENTUNO AZZURRINI PER PREPARARE L'EUROPEO

Redazione Avatar

di Redazione

01/03/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
ITALIA U18, TRENTUNO AZZURRINI PER PREPARARE L’EUROPEO
IL 13 ED IL 17 MARZO IN PIEMONTE DOPPIA VERIFICA CONTRO GIAPPONE U18
Roma – Fabio Roselli, responsabile tecnico della Nazionale Italiana U18, ha convocato trentuno giocatori in preparazione all’Europeo FIRA di
categoria che si disputerà a Grenoble a partire dal 22 marzo.
Gli Azzurrini, reduci dal pareggio della scorsa settimana a Dublino contro i pari età irlandesi, si raduneranno lunedì 11 marzo a Settimo Torinese
e, in preparazione alla rassegna continentale di categoria, sosterranno due incontri non ufficiali, in veste di selezione, contro il Giappone U18: il
primo incontro contro la rappresentativa nipponica è in calendario a Grugliasco (Torino) il 13 marzo, la seconda sfida è invece programmata per il
17 marzo a Settimo Torinese.
A conclusione della seconda sfida contro il XV del Sol Levante, Roselli ed il suo staff ridurranno a ventisei la lista dei convocati per l’Europeo
FIRA che, il 22 marzo a a Rumilly, vedrà l’Italia U18 esordire nei quarti di finale affrontando subito la Francia padrona di casa.
Questi i trentuno convocati:
Yannick AGBASSE (Asolo Rugby)**** 
Alberto ANTONELLI (M-Three San Donà)*
Matteo ARCHETTI (Cammi Calvisano)** 
Maicol AZZOLINI (Pesaro Rugby)  
Nicola BOCCAROSSA (Pesaro Rugby)
Paolo BUONFIGLIO (UR Capitolina)*** 
Filippo CANTONI (Rugby Colorno)**
Lorenzo CASALINI (Petrarca Padova)* 
Alessandri CASINI (Firenze 1931)*** 
Giammaria CATTOZZO (UR Capitolina)
Massimiliano CHIAPPINI (Amatori Parma)** 
Khadim CISSE (Rugby Lyons)** 
Matteo CORNELLI (Rugby Lyons)** 
Ugo D’ONOFRIO (L’Aquila Rugby)*** 
Giacomo DE SANTIS (UR Capitolina)*** 
Marco FERRO (Vea-FemiCZ Rovigo)* 
Emanuele FUSI (ASR Milano)**
Matteo GABBIANELLI (Pesaro Rugby)*** 
Gianni GALARDI (M-Three San Donà)* 
Renato GIAMMARIOLI (Città di Frascati)  
Luca GORIETTI (ASR Milano)** 
Marco LAZZARONI (Benetton Treviso)* 
Enrico LUCCHIN (Vea-FemiCZ Rovigo)* 
Fabio MENEGHIN (Rugby Mirano 1957)* 
Pier Paolo MIOTTO (Grifoni Oderzo)* 
Vittorio MUSSO (RC Valpolicella)* 
Richard PALETTA (Pesaro Rugby)***
Davide PASINI (Vea-FemiCZ Rovigo)* 
Giorgio PEZZOTTI (Cammi Calvisano)
Luca SGARBOSSA (Rugby Colorno)** 
Davide ZANETTI (Cammi Calvisano)**
 * Accademia Federale Nord-Est
**Accademia Federale Nord-Ovest
***Accademia Federale Centro-Sud “Lorenzo Sebastiani”
****Accademia Nazionale “Ivan Francescato” di Tirrenia

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

VEA FEMI-CZ: BASSON ALLA MISCHIA E RIENTRA VAN NIEKERK

Articolo Successivo

[RUGBY NOTIZIE] ECCELLENZA, PRESENTAZIONE XIV GIORNATA

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019