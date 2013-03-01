Home Senza categoria [RUGBY NOTIZIE] ITALIA U18, TRENTUNO AZZURRINI PER PREPARARE L'EUROPEO

[RUGBY NOTIZIE] ITALIA U18, TRENTUNO AZZURRINI PER PREPARARE L'EUROPEO

di Redazione 01/03/2013

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

ITALIA U18, TRENTUNO AZZURRINI PER PREPARARE L’EUROPEO

IL 13 ED IL 17 MARZO IN PIEMONTE DOPPIA VERIFICA CONTRO GIAPPONE U18

Roma – Fabio Roselli, responsabile tecnico della Nazionale Italiana U18, ha convocato trentuno giocatori in preparazione all’Europeo FIRA di

categoria che si disputerà a Grenoble a partire dal 22 marzo.

Gli Azzurrini, reduci dal pareggio della scorsa settimana a Dublino contro i pari età irlandesi, si raduneranno lunedì 11 marzo a Settimo Torinese

e, in preparazione alla rassegna continentale di categoria, sosterranno due incontri non ufficiali, in veste di selezione, contro il Giappone U18: il

primo incontro contro la rappresentativa nipponica è in calendario a Grugliasco (Torino) il 13 marzo, la seconda sfida è invece programmata per il

17 marzo a Settimo Torinese.

A conclusione della seconda sfida contro il XV del Sol Levante, Roselli ed il suo staff ridurranno a ventisei la lista dei convocati per l’Europeo

FIRA che, il 22 marzo a a Rumilly, vedrà l’Italia U18 esordire nei quarti di finale affrontando subito la Francia padrona di casa.

Questi i trentuno convocati:

Yannick AGBASSE (Asolo Rugby)****

Alberto ANTONELLI (M-Three San Donà)*

Matteo ARCHETTI (Cammi Calvisano)**

Maicol AZZOLINI (Pesaro Rugby)

Nicola BOCCAROSSA (Pesaro Rugby)

Paolo BUONFIGLIO (UR Capitolina)***

Filippo CANTONI (Rugby Colorno)**

Lorenzo CASALINI (Petrarca Padova)*

Alessandri CASINI (Firenze 1931)***

Giammaria CATTOZZO (UR Capitolina)

Massimiliano CHIAPPINI (Amatori Parma)**

Khadim CISSE (Rugby Lyons)**

Matteo CORNELLI (Rugby Lyons)**

Ugo D’ONOFRIO (L’Aquila Rugby)***

Giacomo DE SANTIS (UR Capitolina)***

Marco FERRO (Vea-FemiCZ Rovigo)*

Emanuele FUSI (ASR Milano)**

Matteo GABBIANELLI (Pesaro Rugby)***

Gianni GALARDI (M-Three San Donà)*

Renato GIAMMARIOLI (Città di Frascati)

Luca GORIETTI (ASR Milano)**

Marco LAZZARONI (Benetton Treviso)*

Enrico LUCCHIN (Vea-FemiCZ Rovigo)*

Fabio MENEGHIN (Rugby Mirano 1957)*

Pier Paolo MIOTTO (Grifoni Oderzo)*

Vittorio MUSSO (RC Valpolicella)*

Richard PALETTA (Pesaro Rugby)***

Davide PASINI (Vea-FemiCZ Rovigo)*

Giorgio PEZZOTTI (Cammi Calvisano)

Luca SGARBOSSA (Rugby Colorno)**

Davide ZANETTI (Cammi Calvisano)**

* Accademia Federale Nord-Est

**Accademia Federale Nord-Ovest

***Accademia Federale Centro-Sud “Lorenzo Sebastiani”

****Accademia Nazionale “Ivan Francescato” di Tirrenia





Condividi Facebook Twitter Whatsapp