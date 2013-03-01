[RUGBY NOTIZIE] ITALIA U18, TRENTUNO AZZURRINI PER PREPARARE L'EUROPEO
di Redazione
01/03/2013
ITALIA U18, TRENTUNO AZZURRINI PER PREPARARE L’EUROPEO
IL 13 ED IL 17 MARZO IN PIEMONTE DOPPIA VERIFICA CONTRO GIAPPONE U18
Roma – Fabio Roselli, responsabile tecnico della Nazionale Italiana U18, ha convocato trentuno giocatori in preparazione all’Europeo FIRA di
categoria che si disputerà a Grenoble a partire dal 22 marzo.
Gli Azzurrini, reduci dal pareggio della scorsa settimana a Dublino contro i pari età irlandesi, si raduneranno lunedì 11 marzo a Settimo Torinese
e, in preparazione alla rassegna continentale di categoria, sosterranno due incontri non ufficiali, in veste di selezione, contro il Giappone U18: il
primo incontro contro la rappresentativa nipponica è in calendario a Grugliasco (Torino) il 13 marzo, la seconda sfida è invece programmata per il
17 marzo a Settimo Torinese.
A conclusione della seconda sfida contro il XV del Sol Levante, Roselli ed il suo staff ridurranno a ventisei la lista dei convocati per l’Europeo
FIRA che, il 22 marzo a a Rumilly, vedrà l’Italia U18 esordire nei quarti di finale affrontando subito la Francia padrona di casa.
Questi i trentuno convocati:
Yannick AGBASSE (Asolo Rugby)****
Alberto ANTONELLI (M-Three San Donà)*
Matteo ARCHETTI (Cammi Calvisano)**
Maicol AZZOLINI (Pesaro Rugby)
Nicola BOCCAROSSA (Pesaro Rugby)
Paolo BUONFIGLIO (UR Capitolina)***
Filippo CANTONI (Rugby Colorno)**
Lorenzo CASALINI (Petrarca Padova)*
Alessandri CASINI (Firenze 1931)***
Giammaria CATTOZZO (UR Capitolina)
Massimiliano CHIAPPINI (Amatori Parma)**
Khadim CISSE (Rugby Lyons)**
Matteo CORNELLI (Rugby Lyons)**
Ugo D’ONOFRIO (L’Aquila Rugby)***
Giacomo DE SANTIS (UR Capitolina)***
Marco FERRO (Vea-FemiCZ Rovigo)*
Emanuele FUSI (ASR Milano)**
Matteo GABBIANELLI (Pesaro Rugby)***
Gianni GALARDI (M-Three San Donà)*
Renato GIAMMARIOLI (Città di Frascati)
Luca GORIETTI (ASR Milano)**
Marco LAZZARONI (Benetton Treviso)*
Enrico LUCCHIN (Vea-FemiCZ Rovigo)*
Fabio MENEGHIN (Rugby Mirano 1957)*
Pier Paolo MIOTTO (Grifoni Oderzo)*
Vittorio MUSSO (RC Valpolicella)*
Richard PALETTA (Pesaro Rugby)***
Davide PASINI (Vea-FemiCZ Rovigo)*
Giorgio PEZZOTTI (Cammi Calvisano)
Luca SGARBOSSA (Rugby Colorno)**
Davide ZANETTI (Cammi Calvisano)**
* Accademia Federale Nord-Est
**Accademia Federale Nord-Ovest
***Accademia Federale Centro-Sud “Lorenzo Sebastiani”
****Accademia Nazionale “Ivan Francescato” di Tirrenia
Redazione