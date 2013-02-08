[RUGBY NOTIZIE] ITALIA U20, AZZURRINI BATTUTI 30-17 DALLA SCOZIA A GALASHIELS
di Redazione
08/02/2013
ITALIA U20, AZZURRINI BATTUTI 30-17 DALLA SCOZIA A GALASHIELS
Galashiels (Scozia) – L’Italia U20 è stata battuta questa sera a Galashiels dai pari età della Scozia per 30-17 nella seconda giornata del
Torneo di categoria.
Dopo la prestazione convincente offerta da Salvetti e compagni la settimana scorsa in Sicilia contro la Francia, gli Azzurrini hanno mostrato un
sensibile passo indietro nell’organizzazione di gioco questa sera contro gli scozzesi: difficoltà in mediana ed una scarsa disciplina sono state
pagate a caro prezzo dalla squadra di Gianluca Guidi che, soprattutto nella prima frazione di gioco, ha offerto una moltitudine di calci piazzati al
dieci degli highlanders Allan, autore di sedici dei trenta punti del XV di casa.
Solo nel finale, con la gara ormai saldamente in mano della Scozia, l’Italia ha fatto rivedere lo spirito ed il gioco mostrati contro la Francia la
settimana scorsa, riuscendo ad andare in meta due volte con Mbandà e Campagnaro riducendo il divario dal 23-3 al 30-17 con cui l’inglese Tempest ha
fischiato la fine del match.
L’Italia U20 tornerà in campo tra due settimane, dopo il turno di sosta, affrontando a Viterbo il Galles venerdì 22 febbraio alle 19, in diretta
su Rai Sport 1.
Galashiels, Netherdale Stadium – venerdì 8 febbraio
6 Nazioni U20, II giornata
Scozia v Italia 30-17
Marcatori: p.t. 15’ cp. Padovani (0-3); 17’ m. Allan tr. Allan (7-3); 39’ cp. Allan (10-3); s.t. 4’ cp. Allan (13-3); 18’ cp. Allan (16-3);
24’ m. Hoyland tr. Hagart (23-3); 33’ m. Mbandà tr. Buscema (23-10); 38’ m. Gray J. Tr. Hagart (30-10); 39’ m. Campagnaro tr. Campagnaro
(30-17)
Scozia: Buchan (10’ st. Fergusson); Hoyland, Auld, Bennett, Hughes; Allan (19’ st. Hagart), Hidalgo-Clyne (19’ st. Price); Ashe, Bordill, Spinks
(13’ st. Henderson); Sinclair (26’ st. Leishman), Gray J. (cap); Cringle (33’ st. Rae), Anderson (1’ st. Black), Bhatti (13’ st. Henderson)
all. Lineen
Italia: Esposito; Odiete, Campagnaro, Boni (17’ st. Benvenuti G.), Guarducci; Padovani (25’ st. Buscema), Marinaro (4’ st. Violi); Mbandà,
Salvetti (cap), Rimpelli (14’ st. Vian); Andreotti (13’ st. Riedo), Trotta; Ferrari (1’ st. Scarsini), Moriconi (27’ st. Conti), Panico (34’
st. Zanusso)
all. Guidi
arb. Tempest (RFU)
Cartellini: 17’ st. giallo Violi
Galashiels (Scozia) – L’Italia U20 è stata battuta questa sera a Galashiels dai pari età della Scozia per 30-17 nella seconda giornata del
Torneo di categoria.
Dopo la prestazione convincente offerta da Salvetti e compagni la settimana scorsa in Sicilia contro la Francia, gli Azzurrini hanno mostrato un
sensibile passo indietro nell’organizzazione di gioco questa sera contro gli scozzesi: difficoltà in mediana ed una scarsa disciplina sono state
pagate a caro prezzo dalla squadra di Gianluca Guidi che, soprattutto nella prima frazione di gioco, ha offerto una moltitudine di calci piazzati al
dieci degli highlanders Allan, autore di sedici dei trenta punti del XV di casa.
Solo nel finale, con la gara ormai saldamente in mano della Scozia, l’Italia ha fatto rivedere lo spirito ed il gioco mostrati contro la Francia la
settimana scorsa, riuscendo ad andare in meta due volte con Mbandà e Campagnaro riducendo il divario dal 23-3 al 30-17 con cui l’inglese Tempest ha
fischiato la fine del match.
L’Italia U20 tornerà in campo tra due settimane, dopo il turno di sosta, affrontando a Viterbo il Galles venerdì 22 febbraio alle 19, in diretta
su Rai Sport 1.
Galashiels, Netherdale Stadium – venerdì 8 febbraio
6 Nazioni U20, II giornata
Scozia v Italia 30-17
Marcatori: p.t. 15’ cp. Padovani (0-3); 17’ m. Allan tr. Allan (7-3); 39’ cp. Allan (10-3); s.t. 4’ cp. Allan (13-3); 18’ cp. Allan (16-3);
24’ m. Hoyland tr. Hagart (23-3); 33’ m. Mbandà tr. Buscema (23-10); 38’ m. Gray J. Tr. Hagart (30-10); 39’ m. Campagnaro tr. Campagnaro
(30-17)
Scozia: Buchan (10’ st. Fergusson); Hoyland, Auld, Bennett, Hughes; Allan (19’ st. Hagart), Hidalgo-Clyne (19’ st. Price); Ashe, Bordill, Spinks
(13’ st. Henderson); Sinclair (26’ st. Leishman), Gray J. (cap); Cringle (33’ st. Rae), Anderson (1’ st. Black), Bhatti (13’ st. Henderson)
all. Lineen
Italia: Esposito; Odiete, Campagnaro, Boni (17’ st. Benvenuti G.), Guarducci; Padovani (25’ st. Buscema), Marinaro (4’ st. Violi); Mbandà,
Salvetti (cap), Rimpelli (14’ st. Vian); Andreotti (13’ st. Riedo), Trotta; Ferrari (1’ st. Scarsini), Moriconi (27’ st. Conti), Panico (34’
st. Zanusso)
all. Guidi
arb. Tempest (RFU)
Cartellini: 17’ st. giallo Violi
Articolo Precedente
[RUGBY NOTIZIE] ECCELLENZA, IL PALINSESTO RAI SPORT DEL MESE DI MARZO
Articolo Successivo
[RUGBY NOTIZIE] PARISSE: "CONTRO LA SCOZIA UMILI E CONCENTRATI"
Redazione