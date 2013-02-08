Home Senza categoria [RUGBY NOTIZIE] ITALIA U20, AZZURRINI BATTUTI 30-17 DALLA SCOZIA A GALASHIELS

[RUGBY NOTIZIE] ITALIA U20, AZZURRINI BATTUTI 30-17 DALLA SCOZIA A GALASHIELS

di Redazione 08/02/2013

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Galashiels (Scozia) – L’Italia U20 è stata battuta questa sera a Galashiels dai pari età della Scozia per 30-17 nella seconda giornata del

Torneo di categoria.

Dopo la prestazione convincente offerta da Salvetti e compagni la settimana scorsa in Sicilia contro la Francia, gli Azzurrini hanno mostrato un

sensibile passo indietro nell’organizzazione di gioco questa sera contro gli scozzesi: difficoltà in mediana ed una scarsa disciplina sono state

pagate a caro prezzo dalla squadra di Gianluca Guidi che, soprattutto nella prima frazione di gioco, ha offerto una moltitudine di calci piazzati al

dieci degli highlanders Allan, autore di sedici dei trenta punti del XV di casa.

Solo nel finale, con la gara ormai saldamente in mano della Scozia, l’Italia ha fatto rivedere lo spirito ed il gioco mostrati contro la Francia la

settimana scorsa, riuscendo ad andare in meta due volte con Mbandà e Campagnaro riducendo il divario dal 23-3 al 30-17 con cui l’inglese Tempest ha

fischiato la fine del match.

L’Italia U20 tornerà in campo tra due settimane, dopo il turno di sosta, affrontando a Viterbo il Galles venerdì 22 febbraio alle 19, in diretta

su Rai Sport 1.

Galashiels, Netherdale Stadium – venerdì 8 febbraio

6 Nazioni U20, II giornata

Scozia v Italia 30-17

Marcatori: p.t. 15’ cp. Padovani (0-3); 17’ m. Allan tr. Allan (7-3); 39’ cp. Allan (10-3); s.t. 4’ cp. Allan (13-3); 18’ cp. Allan (16-3);

24’ m. Hoyland tr. Hagart (23-3); 33’ m. Mbandà tr. Buscema (23-10); 38’ m. Gray J. Tr. Hagart (30-10); 39’ m. Campagnaro tr. Campagnaro

(30-17)

Scozia: Buchan (10’ st. Fergusson); Hoyland, Auld, Bennett, Hughes; Allan (19’ st. Hagart), Hidalgo-Clyne (19’ st. Price); Ashe, Bordill, Spinks

(13’ st. Henderson); Sinclair (26’ st. Leishman), Gray J. (cap); Cringle (33’ st. Rae), Anderson (1’ st. Black), Bhatti (13’ st. Henderson)

all. Lineen

Italia: Esposito; Odiete, Campagnaro, Boni (17’ st. Benvenuti G.), Guarducci; Padovani (25’ st. Buscema), Marinaro (4’ st. Violi); Mbandà,

Salvetti (cap), Rimpelli (14’ st. Vian); Andreotti (13’ st. Riedo), Trotta; Ferrari (1’ st. Scarsini), Moriconi (27’ st. Conti), Panico (34’

st. Zanusso)

all. Guidi

arb. Tempest (RFU)

Cartellini: 17’ st. giallo Violi





