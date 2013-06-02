Home Senza categoria ITALIA U20 CON UN TURNO D'ANTICIPO IN FINALE IRIDATA: BATTUTO IL CILE 50-6

ITALIA U20 CON UN TURNO D'ANTICIPO IN FINALE IRIDATA: BATTUTO IL CILE 50-6

di Redazione 02/06/2013

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

ITALIA U20 CON UN TURNO D’ANTICIPO IN FINALE IRIDATA: BATTUTO IL CILE 50-6

IL CANADA PROBABILE AVVERSARIO NELLA FINALE CHE UN POSTO NEL MONDIALE “A”



Temuco (Cile) – L’Italia U20 conquista la seconda finale della propria storia nel Junior World Rugby Trophy, con un turno d’anticipo sulla fine

della fase a gironi, superando con sette mete ed uno score finale di 50-6, nella notte di ieri, i padroni di casa del Cile all’Estadio “German

Becker” di Temuco, sede del Mondiale “B” di categoria.



La partita di mercoledì prossimo contro il Portogallo, ultimo turno della Pool A, diventa una formalità per Angelo Esposito e compagni, primi con

dieci punti e dunque irraggiungibili per i cileni ed i portoghesi, appaiati a quattro punti ma lontani sei lunghezze dagli Azzurrini.



Dopo la vittoria del 2010 a Mosca, l’Italia U20 può così puntare a conquistare la rassegna iridata di seconda divisione che, di pari passo,

qualificherebbe gli Azzurrini al Mondiale 2014 di prima fascia: nella finale di domenica prossima al “German Becker”, con ogni probabilità, la

Nazionale U20 troverà sulla propria strada un Canada apparso nei primi due turni del Trophy avversario al di sopra delle aspettative.



I nordamericani hanno infatti superato agevolmente all’esordio Tonga (24-6), favoritissima insieme all’Italia per la vittoria e la promozione, e

ieri hanno liquidato il Giappone – a sua volta tra le pretendenti al gradino più alto del podio – per 39-15.



L’Uruguay, ultimo avversario della prima fase, non sembra in grado di impensierire i cannucks che sembrano l’avversario designato per gli

italiani, apparsi in crescita ieri nella sfida contro il Cile dopo un esordio con la Namibia (33-7) che aveva comunque già strappato più di un

sorriso a Gianluca Guidi.



Segue tabellino di Italia v Cile su Federugby.it







Condividi Facebook Twitter Whatsapp