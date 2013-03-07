Home Senza categoria [RUGBY NOTIZIE] ITALIA U20, FATTA LA FORMAZIONE PER L'INGHILTERRA

di Redazione 07/03/2013

BENVENUTI VERSO TWICKENHAM: “INGHILTERRA IMBATTIBILE? VEDREMO IN CAMPO”

Roma – Palestra ed allenamento collettivo stamane per l’Italrugby al “Giulio Onesti” di Roma dove gli Azzurri resteranno sino a sabato mattina

quando voleranno a Londra per sfidare domenica, allo stadio di Twickenham, l’Inghilterra capolista.

Nel primo pomeriggio, proprio durante l’incontro quotidiano con la stampa, l’ambiente ha appreso della riduzione della squalifica di capitan

Sergio Parisse, che sarà dunque a disposizione del CT Brunel per la partita contro il XV della Rosa: “Una buona notizia per Sergio, è bello sapere

che questa situazione ha finito per risolversi nel migliore dei modi” ha commentato Tommaso Benvenuti nel corso della conferenza stampa.

Il giovane centro della Benetton Treviso ha anche approfittato per commentare le notizie di mercato che lo riguardano e che sono circolate in questi

giorni: “Il mio trasferimento a Perpignan? L’ho letto sui giornali, sono solo voci, ho letto la cosa ma non ne sapevo nulla”.

Nel 2011, a Twickenham, il trequarti originario di Vittorio Veneto andò in tribuna e quella di domenica potrebbe essere la sua prima volta in uno dei

templi del rugby mondiale: “Non so ancora se andrò in campo, sicuramente Twickenham è uno stadio storico, speciale, e noi abbiamo voglia di

rifarci dopo le ultime due partite, di mostrare nuovamente quale è il rugby che sappiamo esprimere”

Sull’esito della sfida, Benvenuti non si sbilancia: “Giocare in trasferta è sempre difficile, specialmente quando si va a sfidare una squadra che

punta al Grande Slam come gli inglesi. Ma è inutile fare pronostici ora, sarà come sempre il campo a decidere”.

