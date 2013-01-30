Loading...

[RUGBY NOTIZIE] ITALIA U20, GIRONE E CALENDARIO PER IL JUNIOR WORLD RUGBY TROPHY

Redazione Avatar

di Redazione

30/01/2013

ITALIA U20, GIRONE E CALENDARIO PER IL JUNIOR WORLD RUGBY TROPHY
Dublino –L’International Rugby Board ha annunciato ieri la composizione dei gironi per il Junior World Rugby Trophy, il Mondiale di seconda
divisione che vedrà impegnata l’Italia U20 di Gianluca Guidi dal 28 maggio al 9 giugno ad Antofagasta, in Cile.
Gli Azzurrini, che questo venerdì sfidano la Francia nel primo turno del 6 Nazioni di categoria (ore 19.00 a Caltanissetta, diretta Rai Sport 1),
sono stati inseriti nella Pool A insieme ai padroni di casa del Cile, alla Namibia ed al Portogallo.
Primo turno il 28 maggio con la Namibia, secondo incontro il primo giugno contro i cileni, terza ed ultima partita della prima fase il 5 giugno contro
il Portogallo. Successivamente, turno di finale in base al piazzamento ottenuto nel girone contro la formazione classificatasi nella medesima
posizione nel Girone B (Giappone, Tonga, Canada, Uruguay).
L’Italia, retrocessa la scorsa stagione, punta a ritornare subito nell’elite del rugby mondiale di categoria: nel 2010, a Mosca, gli Azzurrini
allora allenati da Cavinato si aggiudicarono il Mondiale “B” superando in finale il Giappone.

