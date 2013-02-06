Home Senza categoria [RUGBY NOTIZIE] ITALIA U20, GUIDI ANNUNCIA IL XV PER GALASHIELS

[RUGBY NOTIZIE] ITALIA U20, GUIDI ANNUNCIA IL XV PER GALASHIELS

di Redazione 06/02/2013

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

ITALIA U20, GUIDI ANNUNCIA IL XV PER GALASHIELS

GLI AZZURRINI VENERDI' SERA IN CAMPO CONTRO LA SCOZIA

Parma – Gianluca Guidi, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Under 20, ha annunciato la formazione che venerdì sera al Netherdale di

Galashiels (ore 19.30 locali, 20.30 in Italia) affronterà i pari età della Scozia nella seconda giornata del 6 Nazioni di categoria.

“Abbiamo dovuto effettuare un cambio in prima linea a causa di un infortunio riportato dal pilone destro Pasquali in allenamento contro le Zebre –

ha spiegato Gianluca Guidi – e lo abbiamo dovuto sostituire dando fiducia dal primo minuto a Ferrari, mentre la staffetta tra Boni e Benvenuti, che

comunque ha giocato bene contro la Francia, era prevista. Sarà una gara dura contro una squadra motivata, che ha tenuto testa ad una potenza come

l’Inghilterra nel primo turno (sconfitta 15-6 a Plymouth ndr), ma che vogliamo portare a casa: i ragazzi hanno lavorato bene, sono un gruppo

entusiasta e con una grande cultura del lavoro, hanno creato un bell’ambiente e un successo li ripagherebbe di tutto quanto stanno facendo”.

Questa la formazione dell’Italia U20:

15 Angelo ESPOSITO (Benetton Treviso)*

14 David ODIETE (Zebre Rugby)*

13 Michele CAMPAGNARO (Benetton Treviso)*

12 Tommaso BONI (Marchiol Mogliano)*

11 Filippo GUARDUCCI (Marchiol Mogliano)*

10 Edoardo PADOVANI (Marchiol Mogliano)*

9 Simone MARINARO (Fiamme Oro)*

8 Maxime MBANDA’ (Rugby Grande Milano)*

7 Jacopo SALVETTI (Cammi Calvisano)* - capitano

6 Davide RIMPELLI (Crociati Rugby)

5 Michele ANDREOTTI (CammI Calvisano)

4 Andrea TROTTA (Nuova Rugby Roma)*

3 Simone Pietro FERRARI (Crociati Rugby)

2 Alain MORICONI (UR Capitolina)*

1 Sami PANICO (Mantovani Lazio)*

a disposizione

16 Luca CONTI (L’Aquila Rugby)*

17 Matteo ZANUSSO (M-Three San Donà)

18 Luca SCARSINI (Cammi Calvisano)*

19 Giacomo RIEDO (Zhermack Badia)*

20 Gianmarco VIAN (M-Three San Donà)*

21 Marcello VIOLI (Crociati Rugby)*

22 Filippo BUSCEMA (UR Capitolina)*

23 Giovanni BENVENUTI (Marchiol Mogliano)*

Scozia: Buchan; Hoyland, Auld, Bennett, Hughes; Allan, Hidalgo-Clyne; Ashe, Bordill, Spinks; Sinclair, Gray J. (cap); Cringle, Anderson, Bhatti

a disposizione: Black, Muir, Rae, Leishman, Henderson, Price, Hagart, Fergusson

all. Lineen





Condividi Facebook Twitter Whatsapp