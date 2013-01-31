Home Senza categoria [RUGBY NOTIZIE] ITALIA U20, GUIDI ANNUNCIA LA FORMAZIONE PER LA FRANCIA

di Redazione 31/01/2013

ITALIA U20, GUIDI ANNUNCIA LA FORMAZIONE PER LA FRANCIA

AZZURRINI DOMANI SERA ALLE 19 A CALTANISSETTA, DIRETTA RAI SPORT 1

Roma – Gianluca Guidi, responsabile tecnico dell’Italia U20, ha annunciato la formazione che domani alle ore 19.00 affronterà la Francia U20 al

“Marco Tomaselli” di Caltanissetta nella prima giornata del 6 Nazioni U20 di categoria.

L’incontro verrà trasmesso in diretta da Rai Sport 1.

“Sarà una partita molto dura, controp una squadra di altissimo livello. Per noi è la prima uscita dell’anno, sarà importante per capire il

nostro valore affrontando un avversario molto consistente in mischia e che proverà a muovere molto il pallone, come siamo abituati a vedere nelle

formazioni francesi. L’aspetto per me più importante – ha dichiarato il tecnico degli Azzurrini, Gianluca Guidi – sarà l’atteggiamento con

cui la mia squadra scenderà in campo”.

Questa la formazione dell’Italia U20 per la prima giornata del Torneo giovanile:

15 Angelo ESPOSITO (Benetton Treviso)*

14 David ODIETE (Zebre Rugby)*

13 Michele CAMPAGNARO (Benetton Treviso)*

12 Giovanni BENVENUTI (Marchiol Mogliano)*

11 Filippo GUARDUCCI (Marchiol Mogliano)*

10 Edoardo PADOVANI (Marchiol Mogliano)*

9 Simone MARINARO (Fiamme Oro)*

8 Maxime MBANDA’ (Rugby Grande Milano)*

7 Jacopo SALVETTI (Cammi Calvisano)* - capitano

6 Gianmarco VIAN (M-Three San Donà)*

5 Vittorio MARAZZI (Crociati Rugby)*

4 Andrea TROTTA (Nuova Rugby Roma)*

3 Tiziano PASQUALI (Leicester Tigers Academy)

2 Alain MORICONI (UR Capitolina)*

1 Sami PANICO (Mantovani Lazio)*

a disposizione

16 Luca CONTI (L’Aquila Rugby)*

17 Luca SCARSINI (Cammi Calvisano)*

18 Rudy BIANCOTTI (Valtellina Sondalo)*

19 Giacomo RIEDO (Zhermack Badia)*

20 Davide RIMPELLI (Crociati Rugby)

21 Marcello VIOLI (Crociati Rugby)*

22 Filippo BUSCEMA (UR Capitolina)*

23 Samuel SENO (Benetton Treviso)*

*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”





