[RUGBY NOTIZIE] ITALIA U20, GUIDI ANNUNCIA LA FORMAZIONE PER LA FRANCIA
di Redazione
31/01/2013
ITALIA U20, GUIDI ANNUNCIA LA FORMAZIONE PER LA FRANCIA
AZZURRINI DOMANI SERA ALLE 19 A CALTANISSETTA, DIRETTA RAI SPORT 1
Roma – Gianluca Guidi, responsabile tecnico dell’Italia U20, ha annunciato la formazione che domani alle ore 19.00 affronterà la Francia U20 al
“Marco Tomaselli” di Caltanissetta nella prima giornata del 6 Nazioni U20 di categoria.
L’incontro verrà trasmesso in diretta da Rai Sport 1.
“Sarà una partita molto dura, controp una squadra di altissimo livello. Per noi è la prima uscita dell’anno, sarà importante per capire il
nostro valore affrontando un avversario molto consistente in mischia e che proverà a muovere molto il pallone, come siamo abituati a vedere nelle
formazioni francesi. L’aspetto per me più importante – ha dichiarato il tecnico degli Azzurrini, Gianluca Guidi – sarà l’atteggiamento con
cui la mia squadra scenderà in campo”.
Questa la formazione dell’Italia U20 per la prima giornata del Torneo giovanile:
15 Angelo ESPOSITO (Benetton Treviso)*
14 David ODIETE (Zebre Rugby)*
13 Michele CAMPAGNARO (Benetton Treviso)*
12 Giovanni BENVENUTI (Marchiol Mogliano)*
11 Filippo GUARDUCCI (Marchiol Mogliano)*
10 Edoardo PADOVANI (Marchiol Mogliano)*
9 Simone MARINARO (Fiamme Oro)*
8 Maxime MBANDA’ (Rugby Grande Milano)*
7 Jacopo SALVETTI (Cammi Calvisano)* - capitano
6 Gianmarco VIAN (M-Three San Donà)*
5 Vittorio MARAZZI (Crociati Rugby)*
4 Andrea TROTTA (Nuova Rugby Roma)*
3 Tiziano PASQUALI (Leicester Tigers Academy)
2 Alain MORICONI (UR Capitolina)*
1 Sami PANICO (Mantovani Lazio)*
a disposizione
16 Luca CONTI (L’Aquila Rugby)*
17 Luca SCARSINI (Cammi Calvisano)*
18 Rudy BIANCOTTI (Valtellina Sondalo)*
19 Giacomo RIEDO (Zhermack Badia)*
20 Davide RIMPELLI (Crociati Rugby)
21 Marcello VIOLI (Crociati Rugby)*
22 Filippo BUSCEMA (UR Capitolina)*
23 Samuel SENO (Benetton Treviso)*
*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”
Redazione