[RUGBY NOTIZIE] ITALIA U20, GUIDI SCEGLIE GLI AZZURRINI PER &quot;CILE 2013&quot;

Home Senza categoria [RUGBY NOTIZIE] ITALIA U20, GUIDI SCEGLIE GLI AZZURRINI PER "CILE 2013"

[RUGBY NOTIZIE] ITALIA U20, GUIDI SCEGLIE GLI AZZURRINI PER "CILE 2013"

di Redazione 13/05/2013

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

ITALIA U20, GUIDI SCEGLIE GLI AZZURRINI PER “CILE 2013”

TRENTADUE CONVOCATI, MERCOLEDI’ 22 LA LISTA DEI VENTISEI

Roma – Gianluca Guidi, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Under 20, ha annunciato oggi una lista di trentadue giocatori convocati per il

raduno di preparazione al Junior World Rugby Trophy che si disputerà a Temuco, in Cile, dal 28 maggio al 9 giugno.

Gli Azzurrini si raduneranno domenica 19 maggio a Montichiari e si alleneranno nei giorni successivi presso gli impianti “San Michele” di

Calvisano, dove alle ore 16 di mercoledì 22 maggio è in programma un allenamento congiunto con l’Italia Emergenti – a sua volta in ritiro in

vista della Nations Cup 2013 - al termine del quale Guidi ufficializzerà la rosa dei ventisei atleti che voleranno in Sudamerica per partecipare alla

rassegna iridata di seconda fascia.

Clicca qui per il sito ufficiale di “Chile 2013”

“L’allenamento contro gli Emergenti di Andrea Sgorlon sarà sicuramente un momento di verifica importante in vista di un torneo duro come quello

che ci aspetta in Cile” ha detto il tecnico dell’Italia U20, Gianluca Guidi. “In meno di due settimane dovremo giocare quattro incontri e

troveremo sulla strada che riporta al Mondiale di prima fascia dell’anno prossimo avversari fisicamente impegnativi come la Namibia, il Cile padrone

di casa, un Portogallo che fa della velocità e del gioco al largo il proprio punto di forza. Partiamo con un solo risultato possibile a disposizione,

la vittoria del titolo e la promozione, e sicuramente questo ci carica di molte responsabilità. Al tempo stesso – ha aggiunto Guidi – ma dovremo

pensare una partita alla volta, approcciare ogni incontro con tanta umiltà”.

“Il Sei Nazioni (chiuso con un pareggio con l’Irlanda) ha fatto vedere cose positive e negative: in ogni caso, le nostre performance nel Torneo e

le informazioni che ne abbiamo tratto sono la base da cui partiamo per questa avventura. Dietro abbiamo un gruppo di giocatori veloci ed

imprevedibili, la mischia al Sei Nazioni non si è mal comportata ma ora i nostri avanti dovranno continuare la crescita per essere protagonisti”.

“I trentadue convocati, da cui usciranno i ventisei che voleranno in Cile e sei riserve che resteranno a disposizione, sono ragazzi che godono tutti

della piena stima mia e di tutto lo staff – ha dichiarato Guidi – e che hanno sempre avuto il giusto atteggiamento nei confronti della maglia

azzurra e svolto il miglior lavoro possibile, sacrificandosi e facendosi sempre trovare pronti. Purtroppo non potremo contare su Pasquali, che aveva

giocato un ottimo Sei Nazioni in prima linea, e su Corazzi che deve fare i conti con un problema di lungo corso al ginocchio, ma lo sport è anche

questo. Chi partirà per il Sudamerica saprà farsi trovare pronto”.

Questo l’elenco dei convocati per il raduno del 19 a Montichiari:

Michele ANDREOTTI (Cammi Calvisano)

Maicol AZZOLINI (Pesaro Rugby)*

Mattia BELLINI (Petrarca Padova) *

Giovanni BENVENUTI (Marchiol Mogliano)*

Andrea BETTIN (Petrarca Padova)*

Rudy BIANCOTTI (Valtellina Rugby Sondalo)*

Tommaso BONI (Marchiol Mogliano)*

Filippo BUSCEMA (UR Capitolina)*

Michele CAMPAGNARO (Benetton Treviso)*

Luca CONTI (L'Aquila Rugby 1936)*

Adriano DANIELE (Pomezia-Torvaianica)*

Gabriele DI GIULIO (Città di Frascati)*

Angelo ESPOSITO (Benetton Treviso)*

Filippo GUARDUCCI (Marchiol Mogliano)*

Stefano IOVENITTI (Paganica Rugby)*

Vittorio MARAZZI (Crociati Rugby)*

Simone MARINARO (Fiamme Oro Roma)*

Mata Maxime MBANDA' (Rugby Grande Milano)*

Pietro MORESCHI (Rugby Viadana)

Sebastian NEGRI (Western Province Academy)

David Michael ODIETE (Zebre Rugby)*

Edoardo PADOVANI (Marchiol Mogliano)*

Sami PANICO (Mantovani Lazio)*

Giacomo RIEDO (Zhermack Badia)*

Jacopo SALVETTI (Cammi Calvisano)*

Luca SCARSINI (Cammi Calvisano)*

Cherif TRAORE (Rugby Viadana)*

Andrea TROTTA (Nuova Rugby Roma)*

Gianluca VAGNONI (Mantovani Lazio)

Gianmarco VIAN (M-Three San Donà)*

Marcello VIOLI (Crociati Rugby)*

Alessio ZDRILICH (Cammi Calvisano)*

*è/è stato membro dell'Accademia FIR "Ivan Francescato" di Tirrenia

non considerati per infortunio: Tiziano PASQUALI (problema oculare), Matteo CORAZZI (crociati anteriore)

Calendario Junior World Rugby Trophy “Chile 2013” – Temuco 28.5/9.6

Italia v Namibia, 28 maggio

Cile v Italia, 1 giugno

Italia v Portogallo, 5 giugno

Finali, 9 giugno







Condividi Facebook Twitter Whatsapp