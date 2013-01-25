[RUGBY NOTIZIE] ITALIA U20, GUIDI SCEGLIE GLI UOMINI PER LA FRANCIA: SALVETTI CAPITANO
di Redazione
25/01/2013
ITALIA U20, GUIDI SCEGLIE GLI UOMINI PER LA FRANCIA
DEBUTTO A CALTANISSETTA L’1 FEBBRAIO, DIRETTA RAI SPORT 1
GRADI DI CAPITANO A JACOPO SALVETTI, FLANKER DEL CALVISANO
Roma – Gianluca Guidi, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Under 20, ha convocato ventisei giocatori per la prima giornata del 6 Nazioni
di categoria che venerdì 1 febbraio alle ore 19.00 al “Marco Tomaselli” di Caltanissetta, vedrà gli Azzurrini affrontare i pari età della
Francia. L'incontro verrà trasmesso in diretta da Rai Sport 1.
L’Italia U20 si radunerà a partire da domenica 27 gennaio a Caltanissetta per preparare il primo turno del Torneo.
Gianluca Guidi, al ritorno sulla panchina dell’Under 20 dopo aver guidato nelle ultime stagioni la Nazionale “A” e la Nazionale “Emergenti”,
nel corso del raduno conclusosi ieri a Parma ha assegnato i gradi di capitano degli Azzurrini a Jacopo Salvetti, diciannovenne flanker approdato
quest’anno ai campioni d’Italia del Cammi Calvisano dopo essersi formato nel Sondrio e presso l’Accademia FIR di Tirrenia.
Questi i convocati per la prima giornata del 6 Nazioni U20:
Nicolò ALBANO (Rugby Viadana)
Michele ANDREOTTI (Cammi Calvisano)
Giovanni BENVENUTI (Marchiol Mogliano)*
Rudy BIANCOTTI (Valtellina Sondalo)*
Filippo BUSCEMA (UR Capitolina)*
Michele CAMPAGNARO (Benetton Treviso)*
Luca CONTI (L’Aquila Rugby 1936)*
Angelo ESPOSITO (Benetton Treviso)*
Simone Pietro FERRARI (Crociati Rugby)
Filippo GUARDUCCI (Marchiol Mogliano)*
Vittorio MARAZZI (Crociati Rugby)*
Simone MARINARO (Fiamme Oro Roma)*
Mata Maxime MBANDA’ (Rugby Grande Milano)*
Alain MORICONI (UR Capitolina)*
David Michael ODIETE (Zebre Rugby)*
Edoardo PADOVANI (Marchiol Mogliano)*
Sami PANICO (Mantovani Lazio)*
Tiziano PASQUALI (Leicester Tigers Academy)
Giacomo RIEDO (Zhermack Badia)*
Davide RIMPELLI (Crociati Rugby)
Jacopo SALVETTI (Cammi Calvisano)* - capitano
Luca SCARSINI (Cammi Calvisano)*
Samuel SENO (Benetton Treviso)*
Andrea TROTTA (Nuova Rugby Roma)*
Gianmarco VIAN (M-Three San Donà)*
Marcello VIOLI (Crociati Rugby)*
*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” di Tirrenia
