[RUGBY NOTIZIE] ITALIA U20, GUIDI SCEGLIE GLI UOMINI PER LA FRANCIA: SALVETTI CAPITANO

di Redazione 25/01/2013

ITALIA U20, GUIDI SCEGLIE GLI UOMINI PER LA FRANCIA

DEBUTTO A CALTANISSETTA L’1 FEBBRAIO, DIRETTA RAI SPORT 1

GRADI DI CAPITANO A JACOPO SALVETTI, FLANKER DEL CALVISANO

Roma – Gianluca Guidi, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Under 20, ha convocato ventisei giocatori per la prima giornata del 6 Nazioni

di categoria che venerdì 1 febbraio alle ore 19.00 al “Marco Tomaselli” di Caltanissetta, vedrà gli Azzurrini affrontare i pari età della

Francia. L'incontro verrà trasmesso in diretta da Rai Sport 1.

L’Italia U20 si radunerà a partire da domenica 27 gennaio a Caltanissetta per preparare il primo turno del Torneo.

Gianluca Guidi, al ritorno sulla panchina dell’Under 20 dopo aver guidato nelle ultime stagioni la Nazionale “A” e la Nazionale “Emergenti”,

nel corso del raduno conclusosi ieri a Parma ha assegnato i gradi di capitano degli Azzurrini a Jacopo Salvetti, diciannovenne flanker approdato

quest’anno ai campioni d’Italia del Cammi Calvisano dopo essersi formato nel Sondrio e presso l’Accademia FIR di Tirrenia.

Questi i convocati per la prima giornata del 6 Nazioni U20:

Nicolò ALBANO (Rugby Viadana)

Michele ANDREOTTI (Cammi Calvisano)

Giovanni BENVENUTI (Marchiol Mogliano)*

Rudy BIANCOTTI (Valtellina Sondalo)*

Filippo BUSCEMA (UR Capitolina)*

Michele CAMPAGNARO (Benetton Treviso)*

Luca CONTI (L’Aquila Rugby 1936)*

Angelo ESPOSITO (Benetton Treviso)*

Simone Pietro FERRARI (Crociati Rugby)

Filippo GUARDUCCI (Marchiol Mogliano)*

Vittorio MARAZZI (Crociati Rugby)*

Simone MARINARO (Fiamme Oro Roma)*

Mata Maxime MBANDA’ (Rugby Grande Milano)*

Alain MORICONI (UR Capitolina)*

David Michael ODIETE (Zebre Rugby)*

Edoardo PADOVANI (Marchiol Mogliano)*

Sami PANICO (Mantovani Lazio)*

Tiziano PASQUALI (Leicester Tigers Academy)

Giacomo RIEDO (Zhermack Badia)*

Davide RIMPELLI (Crociati Rugby)

Jacopo SALVETTI (Cammi Calvisano)* - capitano

Luca SCARSINI (Cammi Calvisano)*

Samuel SENO (Benetton Treviso)*

Andrea TROTTA (Nuova Rugby Roma)*

Gianmarco VIAN (M-Three San Donà)*

Marcello VIOLI (Crociati Rugby)*

*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” di Tirrenia





