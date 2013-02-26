[RUGBY NOTIZIE] ITALIA U20, GUIDI SCEGLIE I VENTIQUATTRO AZZURRINI PER L'INGHILTERRA
di Redazione
26/02/2013
ITALIA U20, GUIDI SCEGLIE I VENTIQUATTRO AZZURRINI PER L’INGHILTERRA
Roma – Gianluca Guidi, responsabile tecnico della Nazionale Italiana U20, ha convocato ventiquattro giocatori in vista della quarta giornata del 6
Nazioni di categoria che vedrà la squadra capitanata da Salvetti affrontare l’Inghilterra venerdì 8 marzo al “Franklins Gardens” di
Northampton.
L’incontro, il cui calcio d’inizio è previsto alle 20.05 locali, verrà trasmesso in diretta Rai Sport 1 alle ore 21.05 italiane.
Gli Azzurrini si raduneranno a Parma domenica 3 marzo e si alleneranno presso la Cittadella del Rugby di Moletolo sino a giovedì 6, giorno in cui
voleranno a Londra per raggiungere poi la città sede di gara.
Questi i ventiquattro giocatori convocati da Gianluca Guidi:
Michele ANDREOTTI (Cammi Calvisano)
Giovanni BENVENUTI (Marchiol Mogliano)*
Andrea BETTIN (Petrarca Padova)*
Rudy BIANCOTTI (Valtellina Rugby Sondalo)*
Filippo BUSCEMA (UR Capitolina)*
Michele CAMPAGNARO (Benetton Treviso)*
Luca CONTI (L'Aquila Rugby 1936)*
Angelo ESPOSITO (Benetton Treviso)*
Simone Pietro FERRARI (Crociati Rugby)
Filippo GUARDUCCI (Marchiol Mogliano)*
Vittorio MARAZZI (Crociati Rugby)*
Simone MARINARO (Fiamme Oro Roma)*
Mata Maxime MBANDA' (Rugby Grande Milano)*
Alain MORICONI (UR Capitolina)*
David Michael ODIETE (Zebre Rugby)*
Edoardo PADOVANI (Marchiol Mogliano)*
Sami PANICO (Mantovani Lazio)*
Tiziano PASQUALI (Leicester Tigers Academy)
Jacopo SALVETTI (Cammi Calvisano)* - capitano
Luca SCARSINI (Cammi Calvisano)*
Andrea TROTTA (Nuova Rugby Roma)*
Gianmarco VIAN (M-Three San Donà)*
Marcello VIOLI (Crociati Rugby)*
Alessio ZDRILICH (Cammi Calvisano)*
*è/è stato membro dell'Accademia FIR "Ivan Francescato" di Tirrenia
6 Nazioni U20 2013 – precedenti risultati
Italia v Francia 6-13, Caltanissetta 1 febbraio
Scozia v Italia 30-17, Galashiels 8 febbraio
Italia v Galles 10-25, Viterbo 22 febbraio
Prossimi incontri
Inghilterra v Italia, Northampton 8 marzo
Italia v Irlanda, Avezzano 15 marzo
Classifica: Galles 6 punti; Inghilterra e Scozia 4; Irlanda e Francia 2; Italia 0
Roma – Gianluca Guidi, responsabile tecnico della Nazionale Italiana U20, ha convocato ventiquattro giocatori in vista della quarta giornata del 6
Nazioni di categoria che vedrà la squadra capitanata da Salvetti affrontare l’Inghilterra venerdì 8 marzo al “Franklins Gardens” di
Northampton.
L’incontro, il cui calcio d’inizio è previsto alle 20.05 locali, verrà trasmesso in diretta Rai Sport 1 alle ore 21.05 italiane.
Gli Azzurrini si raduneranno a Parma domenica 3 marzo e si alleneranno presso la Cittadella del Rugby di Moletolo sino a giovedì 6, giorno in cui
voleranno a Londra per raggiungere poi la città sede di gara.
Questi i ventiquattro giocatori convocati da Gianluca Guidi:
Michele ANDREOTTI (Cammi Calvisano)
Giovanni BENVENUTI (Marchiol Mogliano)*
Andrea BETTIN (Petrarca Padova)*
Rudy BIANCOTTI (Valtellina Rugby Sondalo)*
Filippo BUSCEMA (UR Capitolina)*
Michele CAMPAGNARO (Benetton Treviso)*
Luca CONTI (L'Aquila Rugby 1936)*
Angelo ESPOSITO (Benetton Treviso)*
Simone Pietro FERRARI (Crociati Rugby)
Filippo GUARDUCCI (Marchiol Mogliano)*
Vittorio MARAZZI (Crociati Rugby)*
Simone MARINARO (Fiamme Oro Roma)*
Mata Maxime MBANDA' (Rugby Grande Milano)*
Alain MORICONI (UR Capitolina)*
David Michael ODIETE (Zebre Rugby)*
Edoardo PADOVANI (Marchiol Mogliano)*
Sami PANICO (Mantovani Lazio)*
Tiziano PASQUALI (Leicester Tigers Academy)
Jacopo SALVETTI (Cammi Calvisano)* - capitano
Luca SCARSINI (Cammi Calvisano)*
Andrea TROTTA (Nuova Rugby Roma)*
Gianmarco VIAN (M-Three San Donà)*
Marcello VIOLI (Crociati Rugby)*
Alessio ZDRILICH (Cammi Calvisano)*
*è/è stato membro dell'Accademia FIR "Ivan Francescato" di Tirrenia
6 Nazioni U20 2013 – precedenti risultati
Italia v Francia 6-13, Caltanissetta 1 febbraio
Scozia v Italia 30-17, Galashiels 8 febbraio
Italia v Galles 10-25, Viterbo 22 febbraio
Prossimi incontri
Inghilterra v Italia, Northampton 8 marzo
Italia v Irlanda, Avezzano 15 marzo
Classifica: Galles 6 punti; Inghilterra e Scozia 4; Irlanda e Francia 2; Italia 0
Articolo Precedente
INTERVENTO CHIRURGICO PERFETTAMENTE RIUSCITO A LIONE PER FILIPPO CAZZOLA
Articolo Successivo
DOMENICA 150° DERBY: LA VEA FEMI-CZ ASPETTA IL PETRARCA
Redazione