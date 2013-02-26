Home Senza categoria [RUGBY NOTIZIE] ITALIA U20, GUIDI SCEGLIE I VENTIQUATTRO AZZURRINI PER L'INGHILTERRA

[RUGBY NOTIZIE] ITALIA U20, GUIDI SCEGLIE I VENTIQUATTRO AZZURRINI PER L'INGHILTERRA

di Redazione 26/02/2013

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

ITALIA U20, GUIDI SCEGLIE I VENTIQUATTRO AZZURRINI PER L’INGHILTERRA

Roma – Gianluca Guidi, responsabile tecnico della Nazionale Italiana U20, ha convocato ventiquattro giocatori in vista della quarta giornata del 6

Nazioni di categoria che vedrà la squadra capitanata da Salvetti affrontare l’Inghilterra venerdì 8 marzo al “Franklins Gardens” di

Northampton.

L’incontro, il cui calcio d’inizio è previsto alle 20.05 locali, verrà trasmesso in diretta Rai Sport 1 alle ore 21.05 italiane.

Gli Azzurrini si raduneranno a Parma domenica 3 marzo e si alleneranno presso la Cittadella del Rugby di Moletolo sino a giovedì 6, giorno in cui

voleranno a Londra per raggiungere poi la città sede di gara.

Questi i ventiquattro giocatori convocati da Gianluca Guidi:

Michele ANDREOTTI (Cammi Calvisano)

Giovanni BENVENUTI (Marchiol Mogliano)*

Andrea BETTIN (Petrarca Padova)*

Rudy BIANCOTTI (Valtellina Rugby Sondalo)*

Filippo BUSCEMA (UR Capitolina)*

Michele CAMPAGNARO (Benetton Treviso)*

Luca CONTI (L'Aquila Rugby 1936)*

Angelo ESPOSITO (Benetton Treviso)*

Simone Pietro FERRARI (Crociati Rugby)

Filippo GUARDUCCI (Marchiol Mogliano)*

Vittorio MARAZZI (Crociati Rugby)*

Simone MARINARO (Fiamme Oro Roma)*

Mata Maxime MBANDA' (Rugby Grande Milano)*

Alain MORICONI (UR Capitolina)*

David Michael ODIETE (Zebre Rugby)*

Edoardo PADOVANI (Marchiol Mogliano)*

Sami PANICO (Mantovani Lazio)*

Tiziano PASQUALI (Leicester Tigers Academy)

Jacopo SALVETTI (Cammi Calvisano)* - capitano

Luca SCARSINI (Cammi Calvisano)*

Andrea TROTTA (Nuova Rugby Roma)*

Gianmarco VIAN (M-Three San Donà)*

Marcello VIOLI (Crociati Rugby)*

Alessio ZDRILICH (Cammi Calvisano)*

*è/è stato membro dell'Accademia FIR "Ivan Francescato" di Tirrenia

6 Nazioni U20 2013 – precedenti risultati

Italia v Francia 6-13, Caltanissetta 1 febbraio

Scozia v Italia 30-17, Galashiels 8 febbraio

Italia v Galles 10-25, Viterbo 22 febbraio

Prossimi incontri

Inghilterra v Italia, Northampton 8 marzo

Italia v Irlanda, Avezzano 15 marzo

Classifica: Galles 6 punti; Inghilterra e Scozia 4; Irlanda e Francia 2; Italia 0





Condividi Facebook Twitter Whatsapp