[RUGBY NOTIZIE] ITALIA U20, GUIDI SCEGLIE LA FORMAZIONE PER VITERBO

di Redazione 21/02/2013

ITALIA U20, GUIDI SCEGLIE LA FORMAZIONE PER VITERBO

GLI AZZURRINI IN CAMPO ALLE 19.00, DIRETTA RAI SPORT 1

Viterbo – Gianluca Guidi, responsabile tecnico della Nazionale Italiana U20, ha annunciato oggi la formazione che domani sera alle 19 scenderà in

campo allo Stadio “Enrico Rocchi” di Viterbo contro i pari età del Galles nella terza giornata del 6 Nazioni di categoria.

L’incontro sarà trasmesso in diretta da Rai Sport 1.

“Credo ci sia poco da dire, se non che sarà una nuova sfida durissima per noi” ha commentato Guidi. “Il Galles è primo in classifica, è la

squadra europea meglio classificata agli ultimi mondiali di categoria con la medaglia di bronzo, sono a punteggio pieno in questo Torneo. Noi abbiamo

qualche assenza, come quella di Odiete bloccato dall’influenza: sarà l’occasione per dare spazio a qualche ragazzo che non ha ancora trovato

molto spazio nelle prime giornate”.

Questa la formazione degli Azzurrini:

15 Angelo ESPOSITO (Benetton Treviso)*

14 Niccolò ALBANO (Rugby Viadana)

13 Michele CAMPAGNARO (Benetton Treviso)*

12 Giovanni BENVENUTI (Marchiol Mogliano)*

11 Filippo GUARDUCCI (Marchiol Mogliano)*

10 Edoardo PADOVANI (Marchiol Mogliano)*

9 Marcello VIOLI (Crociati Rugby)*

8 Maxime MBANDA’ (Rugby Grande Milano)*

7 Jacopo SALVETTI (Cammi Calvisano)* - capitano

6 Vittorio MARAZZI (Sertori Sondrio)*

5 Michele ANDREOTTI (CammI Calvisano)

4 Andrea TROTTA (Nuova Rugby Roma)*

3 Tiziano PASQUALI (Leicester Tigers)

2 Alain MORICONI (UR Capitolina)*

1 Sami PANICO (Mantovani Lazio)*

a disposizione

16 Luca CONTI (L’Aquila Rugby)*

17 Luca SCARSINI (Cammi Calvisano)*

18 Rudy BIANCOTTI (Valtellina Rugby Sondalo)/Simone FERRARI (Crociati Rugby)

19 Giacomo RIEDO (Zhermack Badia)*

20 Davide RIMPELLI (Crociati Rugby)

21 Simone MARINARO (Fiamme Oro)*

22 Filippo BUSCEMA (UR Capitolina)*

23 Andrea BETTIN (Petrarca Padova)*

*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” di Tirrenia





