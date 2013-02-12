Loading...

[RUGBY NOTIZIE] ITALIA U20, I CONVOCATI PER LA GARA CON IL GALLES

12/02/2013

ITALIA U20, I CONVOCATI PER LA GARA CON IL GALLES
AZZURRINI IL 22 FEBBRAIO IN CAMPO A VITERBO, DIRETTA RAI SPORT 1 ORE 19
Roma - Gianluca Guidi, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Under 20, ha convocato venticinque giocatori per la terza giornata del 6 Nazioni
di categoria in programma venerdì 22 febbraio alle ore 19 (diretta Rai Sport 1) a Viterbo.
Gli Azzurrini convocati si raduneranno a Viterbo nel tardo pomeriggio di domenica 17:
Nicolò ALBANO (Rugby Viadana) 
Michele ANDREOTTI (Cammi Calvisano) 
Giovanni BENVENUTI (Marchiol Mogliano)* 
Andrea BETTIN (Petrarca Padova)*
Rudy BIANCOTTI (Valtellina Rugby Sondalo)*
Filippo BUSCEMA (UR Capitolina)* 
Michele CAMPAGNARO (Benetton Treviso)*
Luca CONTI (L'Aquila Rugby 1936)* 
Angelo ESPOSITO (Benetton Treviso)*
Simone Pietro FERRARI (Crociati Rugby) 
Filippo GUARDUCCI (Marchiol Mogliano)* 
Vittorio MARAZZI (Crociati Rugby)* 
Simone MARINARO (Fiamme Oro Roma)* 
Mata Maxime MBANDA' (Rugby Grande Milano)* 
Alain MORICONI (UR Capitolina)* 
David Michael ODIETE (Zebre Rugby)* 
Edoardo PADOVANI (Marchiol Mogliano)* 
Sami PANICO (Mantovani Lazio)* 
Tiziano PASQUALI (Leicester Tigers Academy) 
Giacomo RIEDO (Zhermack Badia)* 
Davide RIMPELLI (Crociati Rugby)
Jacopo SALVETTI (Cammi Calvisano)* - capitano 
Luca SCARSINI (Cammi Calvisano)* 
Andrea TROTTA (Nuova Rugby Roma)* 
Marcello VIOLI (Crociati Rugby)* 
*è/è stato membro dell'Accademia FIR "Ivan Francescato" di Tirrenia

Redazione

Redazione

