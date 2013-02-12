[RUGBY NOTIZIE] ITALIA U20, I CONVOCATI PER LA GARA CON IL GALLES
di Redazione
12/02/2013
ITALIA U20, I CONVOCATI PER LA GARA CON IL GALLES
AZZURRINI IL 22 FEBBRAIO IN CAMPO A VITERBO, DIRETTA RAI SPORT 1 ORE 19
Roma - Gianluca Guidi, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Under 20, ha convocato venticinque giocatori per la terza giornata del 6 Nazioni
di categoria in programma venerdì 22 febbraio alle ore 19 (diretta Rai Sport 1) a Viterbo.
Gli Azzurrini convocati si raduneranno a Viterbo nel tardo pomeriggio di domenica 17:
Nicolò ALBANO (Rugby Viadana)
Michele ANDREOTTI (Cammi Calvisano)
Giovanni BENVENUTI (Marchiol Mogliano)*
Andrea BETTIN (Petrarca Padova)*
Rudy BIANCOTTI (Valtellina Rugby Sondalo)*
Filippo BUSCEMA (UR Capitolina)*
Michele CAMPAGNARO (Benetton Treviso)*
Luca CONTI (L'Aquila Rugby 1936)*
Angelo ESPOSITO (Benetton Treviso)*
Simone Pietro FERRARI (Crociati Rugby)
Filippo GUARDUCCI (Marchiol Mogliano)*
Vittorio MARAZZI (Crociati Rugby)*
Simone MARINARO (Fiamme Oro Roma)*
Mata Maxime MBANDA' (Rugby Grande Milano)*
Alain MORICONI (UR Capitolina)*
David Michael ODIETE (Zebre Rugby)*
Edoardo PADOVANI (Marchiol Mogliano)*
Sami PANICO (Mantovani Lazio)*
Tiziano PASQUALI (Leicester Tigers Academy)
Giacomo RIEDO (Zhermack Badia)*
Davide RIMPELLI (Crociati Rugby)
Jacopo SALVETTI (Cammi Calvisano)* - capitano
Luca SCARSINI (Cammi Calvisano)*
Andrea TROTTA (Nuova Rugby Roma)*
Marcello VIOLI (Crociati Rugby)*
*è/è stato membro dell'Accademia FIR "Ivan Francescato" di Tirrenia
