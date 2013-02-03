Home Senza categoria ITALIA U20, I CONVOCATI PER LA SECONDA GIORNATA DEL 6 NAZIONI



di Redazione 03/02/2013



Parma – Gianluca Guidi, responsabile tecnico dell'Italia U20, ha reso nota la lista dei venticinque Azzurrini convocati a partire da oggi a Parma in

preparazione alla seconda giornata del 6 Nazioni di categoria di venerdì 8 febbraio (ore 19.30 locali, 20.30 in Italia) opporrà Salvetti e compagni

ai pari età della Scozia al "Netherdale" di Galashiels.

Rientrano ai club, dopo la sconfitta contro la Francia di ieri sera a Caltanissetta, Rampelli, Seno e Biancotti mentre si uniscono al gruppo Tommaso

Boni e Matteo Zanusso.

Lunedì l'Italia U20 svolgerà un doppio allenamento insieme alla franchigia delle Zebre Rugby mentre mercoledì, alla vigilia dell'annuncio della

formazione e della partenza per la Scozia, la rosa verrà ridotta a ventiquattro elementi.

Questi i convocati per la seconda giornata del 6 Nazioni U20:

Nicolò ALBANO (Rugby Viadana)

Michele ANDREOTTI (Cammi Calvisano)

Giovanni BENVENUTI (Marchiol Mogliano)*

Tommaso BONI (Marchiol Mogliano)*

Filippo BUSCEMA (UR Capitolina)*

Michele CAMPAGNARO (Benetton Treviso)*

Luca CONTI (L'Aquila Rugby 1936)*

Angelo ESPOSITO (Benetton Treviso)*

Simone Pietro FERRARI (Crociati Rugby)

Filippo GUARDUCCI (Marchiol Mogliano)*

Vittorio MARAZZI (Crociati Rugby)*

Simone MARINARO (Fiamme Oro Roma)*

Mata Maxime MBANDA' (Rugby Grande Milano)*

Alain MORICONI (UR Capitolina)*

David Michael ODIETE (Zebre Rugby)*

Edoardo PADOVANI (Marchiol Mogliano)*

Sami PANICO (Mantovani Lazio)*

Tiziano PASQUALI (Leicester Tigers Academy)

Giacomo RIEDO (Zhermack Badia)*

Jacopo SALVETTI (Cammi Calvisano)* - capitano

Luca SCARSINI (Cammi Calvisano)*

Andrea TROTTA (Nuova Rugby Roma)*

Gianmarco VIAN (M-Three San Donà)*

Marcello VIOLI (Crociati Rugby)*

Matteo ZANUSSO (M-Three San Donà)

*è/è stato membro dell'Accademia FIR "Ivan Francescato" di Tirrenia





