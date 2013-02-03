ITALIA U20, I CONVOCATI PER LA SECONDA GIORNATA DEL 6 NAZIONI
di Redazione
03/02/2013
ITALIA U20, I CONVOCATI PER LA SECONDA GIORNATA DEL 6 NAZIONI
Parma – Gianluca Guidi, responsabile tecnico dell'Italia U20, ha reso nota la lista dei venticinque Azzurrini convocati a partire da oggi a Parma in
preparazione alla seconda giornata del 6 Nazioni di categoria di venerdì 8 febbraio (ore 19.30 locali, 20.30 in Italia) opporrà Salvetti e compagni
ai pari età della Scozia al "Netherdale" di Galashiels.
Rientrano ai club, dopo la sconfitta contro la Francia di ieri sera a Caltanissetta, Rampelli, Seno e Biancotti mentre si uniscono al gruppo Tommaso
Boni e Matteo Zanusso.
Lunedì l'Italia U20 svolgerà un doppio allenamento insieme alla franchigia delle Zebre Rugby mentre mercoledì, alla vigilia dell'annuncio della
formazione e della partenza per la Scozia, la rosa verrà ridotta a ventiquattro elementi.
Questi i convocati per la seconda giornata del 6 Nazioni U20:
Nicolò ALBANO (Rugby Viadana)
Michele ANDREOTTI (Cammi Calvisano)
Giovanni BENVENUTI (Marchiol Mogliano)*
Tommaso BONI (Marchiol Mogliano)*
Filippo BUSCEMA (UR Capitolina)*
Michele CAMPAGNARO (Benetton Treviso)*
Luca CONTI (L'Aquila Rugby 1936)*
Angelo ESPOSITO (Benetton Treviso)*
Simone Pietro FERRARI (Crociati Rugby)
Filippo GUARDUCCI (Marchiol Mogliano)*
Vittorio MARAZZI (Crociati Rugby)*
Simone MARINARO (Fiamme Oro Roma)*
Mata Maxime MBANDA' (Rugby Grande Milano)*
Alain MORICONI (UR Capitolina)*
David Michael ODIETE (Zebre Rugby)*
Edoardo PADOVANI (Marchiol Mogliano)*
Sami PANICO (Mantovani Lazio)*
Tiziano PASQUALI (Leicester Tigers Academy)
Giacomo RIEDO (Zhermack Badia)*
Jacopo SALVETTI (Cammi Calvisano)* - capitano
Luca SCARSINI (Cammi Calvisano)*
Andrea TROTTA (Nuova Rugby Roma)*
Gianmarco VIAN (M-Three San Donà)*
Marcello VIOLI (Crociati Rugby)*
Matteo ZANUSSO (M-Three San Donà)
*è/è stato membro dell'Accademia FIR "Ivan Francescato" di Tirrenia
Redazione