ITALIA U20, LA FORMAZIONE CHE AFFRONTA IL CILE NEL SECONDO TURNO MONDIALE
di Redazione
01/06/2013
Temuco (Cile) – Gianluca Guidi, responsabile tecnico della Nazionale Italiana U20, ha ufficializzato oggi la formazione che affronterà il Cile
padrone di casa nel secondo turno della Pool A del Junior World Rugby Trophy attualmente in corso a Temuco.
L’incontro, in programma oggi alle ore 18 locali (la mezzanotte in Italia) sarà disponibile in streaming web su www.temucotv.com
Dopo il positivo esordio con la Namibia, superata per 33-7 martedì scorso, Guidi conferma per undici quindicesimi la squadra titolare: le novità tra
i trequarti sono l’inserimento di Bettin a primo centro per Boni e di Padovani che, dopo aver partecipato alla conquista dello scudetto di
Eccellenza con il Marchiol Mogliano, rileva Buscema all’apertura mentre tra gli avanti rientra il flanker Jacopo Salvetti e, in seconda linea, fa il
proprio esordio dal primo minuto Sebastian Negri.
Questo il XV titolare per la gara contro il Cile:
15 Angelo ESPOSITO (Benetton Treviso)*
14 David ODIETE (Zebre Rugby)*
13 Michele CAMPAGNARO (Benetton Treviso)*
12 Andrea BETTIN (Petrarca Padova)*
11 Filippo GUARDUCCI (Marchiol Mogliano)*
10 Edoardo PADOVANI (Marchiol Mogliano)*
9 Marcello VIOLI (Crociati Rugby)*
8 Maxime MBANDA’ (Rugby Grande Milano)*
7 Gianmarco VIAN (M-Three San Donà)*
6 Jacopo SALVETTI (Cammi Calvisano)*
5 Michele ANDREOTTI (Cammi Calvisano)
4 Sebastian NEGRI (Western Province Academy)
3 Luca SCARSINI (Cammi Calvisano)*
2 Adriano DANIELE (Pomezia Torvaianica)*
1 Sami PANICO (Mantovani Lazio)*
a disposizione
16 Luca CONTI (L’Aquila Rugby)*
17 Cherif TRAORE (Rugby Viadana)*
18 Rudy BIANCOTTI (Valtellina Rugby Sondalo)*
19 Andrea TROTTA (Nuova Rugby Roma)*
20 Vittorio MARAZZI (Crociati Rugby)*
21 Maicol AZZOLINI (Pesaro Rugby)*
22 Giovanni BENVENUTI (Marchiol Mogliano)*
*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”
