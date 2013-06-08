ITALIA U20, LA FORMAZIONE PER LA FINALE DEI MONDIALI &quot;B&quot; DI DOMANI

Home Senza categoria ITALIA U20, LA FORMAZIONE PER LA FINALE DEI MONDIALI "B" DI DOMANI

ITALIA U20, LA FORMAZIONE PER LA FINALE DEI MONDIALI "B" DI DOMANI

di Redazione 08/06/2013

AZZURRINI CONTRO IL CANADA A TEMUCO: IN PALIO TITOLO E PROMOZIONE

Temuco (Cile) – Gianluca Guidi, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Under 20, ha ufficializzato la formazione che domani alle ore 17.00

locali (23 in Italia, diretta streaming su temucotv.com) affronterà il Canada nella Finale del Junior World Rugby Trophy in programma all’Estadio

“German Becker” di Temuco, Cile.

Gli Azzurrini capitanati da Angelo Esposito si presentano alla partita che vale il titolo di seconda fascia e la promozione nel Junior World

Championship dell’anno prossimo in Nuova Zelanda a punteggio pieno dopo aver centrato tre convincenti vittorie su Namibia (33-7), Cile (50-6) e

Portogallo (59-13) nella fase a gironi mentre i cannucks hanno battuto Tonga (24-6), Giappone (39-15) e Uruguay (36-15) mettendo in mostra una

fisicità fuori dal comune nelle tre partite di qualificazione.

“I canadesi sono un avversario duro, molto consistente dal punto di vista fisico, arrivano a questa finale dopo un ottimo percorso in questo

torneo” ha detto alla vigilia della finale il tecnico dell’Italia U20, Gianluca Guidi. “Quella di domani è una finale, ottanta minuti per

decidere una manifestazione, i ragazzi lo sanno, sono sereni, hanno lavorato bene in questi giorni. Siamo riusciti ad attuare un buon turn-over, ci

siamo preparati al meglio, arriviamo alla partita sereni. Lo spirito è ottimo, ringrazio tutti i giocatori, anche quelli che non andranno in campo,

per il lavoro che hanno svolto in queste settimane”.

Questa la formazione scelta da Guidi per la Finale del Junior World Rugby Trophy:

15 Angelo ESPOSITO (Benetton Treviso)* - capitano

14 David ODIETE (Zebre Rugby)*

13 Michele CAMPAGNARO (Benetton Treviso)*

12 Tommaso BONI (Marchiol Mogliano)*

11 Filippo GUARDUCCI (Marchiol Mogliano)*

10 Edoardo PADOVANI (Marchiol Mogliano)*

9 Marcello VIOLI (Crociati Rugby)*

8 Maxime MBANDA’ (Rugby Grande Milano)*

7 Gianmarco VIAN (M-Three San Donà)*

6 Jacopo SALVETTI (Cammi Calvisano)*

5 Michele ANDREOTTI (Cammi Calvisano)

4 Andrea TROTTA (Nuova Rugby Roma)*

3 Luca SCARSINI (Cammi Calvisano)*

2 Adriano DANIELE (Pomezia Torvaianica)*

1 Sami PANICO (Mantovani Lazio)*

a disposizione

16 Luca CONTI (L’Aquila Rugby)*

17 Cherif TRAORE (Rugby Viadana)*

18 Rudy BIANCOTTI (Valtellina Rugby Sondalo)*

19 Sebastian NEGRI (Western Province Academy)

20 Vittorio MARAZZI (Crociati Rugby)*

21 Maicol AZZOLINI (Pesaro Rugby)*

22 Andrea BETTIN (Petrarca Padova)*

*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”

all. Guidi







