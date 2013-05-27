ITALIA U20, LA FORMAZIONE PER L'ESORDIO IRIDATO CON LA NAMIBIA
di Redazione
27/05/2013
ITALIA U20, DOMANI IN CILE ESORDIO IRIDATO CON LA NAMIBIA
Temuco (Cile) – Gianluca Guidi, responsabile tecnico della Nazionale Italiana U20, ha annunciato la formazione che domani, martedì 28 maggio,
affronterà la Namibia all’Estadio Municipal di Temuco nel turno inaugurale del Junior World Rugby Trophy.
Il calcio d’inizio del match che apre il Mondiale giovanile di seconda divisione è fissato alle ore 13 locali (ore 19.00 in Italia).
Questa la formazione scelta da Guidi per il match inaugurale del torneo:
15 Angelo ESPOSITO (Benetton Treviso)*
14 David ODIETE (Zebre Rugby)*
13 Michele CAMPAGNARO (Benetton Treviso)*
12 Tommaso BONI (Marchiol Mogliano)*
11 Filippo GUARDUCCI (Marchiol Mogliano)*
10 Filippo BUSCEMA (UR Capitolina)*
9 Marcello VIOLI (Crociati Rugby)*
8 Maxime MBANDA’ (Rugby Grande Milano)*
7 Gianmarco VIAN (M-Three San Donà)*
6 Andrea TROTTA (Nuova Rugby Roma)*
5 Giacomo RIEDO (Zhermack Badia)*
4 Michele ANDREOTTI (Cammi Calvisano)
3 Luca SCARSINI (Cammi Calvisano)*
2 Adriano DANIELE (Pomezia Torvaianica)*
1 Sami PANICO (Mantovani Lazio)*
a disposizione
16 Luca CONTI (L’Aquila Rugby)*
17 Cherif TRAORE (Rugby Viadana)*
18 Rudy BIANCOTTI (Valtellina Rugby Sondalo)*
19 Sebastian NEGRI (Wester Province)
20 Jacopo SALVETTI (Cammi Calvisano)*
21 Maicol AZZOLINI (Pesaro Rugby)*
22 Giovanni BENVENUTI (Marchiol Mogliano)*
all. Gianluca Guidi
*è/è stato membro dell'Accademia FIR "Ivan Francescato"
