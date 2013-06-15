ITALIA, UN PASSO INDIETRO: A NELSPRUIT SAMOA PIEGA GLI AZZURRI 39-10 - PRIMO LANCIO
di Redazione
15/06/2013
ITALIA, UN PASSO INDIETRO: A NELSPRUIT SAMOA PIEGA GLI AZZURRI 39-10
Nelspruit (Sudafrica) – Un pomeriggio da dimenticare per la Nazionale Italiana Rugby che al Mbombela Stadium di Nelspruit è stata sconfitta 39-10
da Samoa nella seconda giornata del quadrangolare sudafricano “Castle Lager Series”.
Sabato prossimo a Pretoria, con ogni probabilità, gli Azzurri di Brunel affronteranno la Scozia (impegnata oggi alle 17.15 contro il Sudafrica) nella
finale 3°-4° posto del torneo.
Questo il tabellino del match di questo pomeriggio:
Nelspruit, “Mbombela Stadium” – sabato 15 giugno
Castle Lager Series, II giornata
Italia v Samoa 10-39
Marcatori: p.t. 21’ m. Williams tr. Williams (0-7); 28’ cp. Orquera (3-7); 30’ cp. Williams (3-10); s.t. 3’ m. Leiua (3-15); 11’ cp.
Williams (3-18); 13’ m. Leota tr. Williams (3-25); 23’ m. Tuifua tr. Williams (3-32); 30’ m. tecnica Italia tr. Di Bernardo (10-32); 34’ m.
Vaaulu tr. Ki Anufe (10-39)
Italia: Masi; Venditti, Canale G., Garcia, Iannone (13’ st. McLean); Orquera (3’ st. Di Bernardo), Gori (20’ st. Botes); Parisse (cap),
Bergamasco Ma. (19’ st. Vosawai), Zanni; Bortolami (13’ st. Pavanello A.), Bernabò; Castrogiovanni (19’ st. Cittadini), Ghiraldini (25’ pt.
Manici), De Marchi Al. (13’ st. Rizzo)
all. Brunel
Samoa: Vaaulu; Leiua, Williams (cap), Leota (30’ st. Mapusua), Tuilagi A.; Pisi (13’ st. Ki Anufe), Sua (16’ st. Poluleuligaga); Tuifua, Lam
(13’ st. Faasalele), Treviranus; Leo (13’ st. Thompsen), Paulo Te.; Johnston C. (1’ st. Johnston J.), Avei (32’ st. Paulo T.), Sakaria (20’
st. Mulipola)
all. Betham
arb. Joubert (Sudafrica)
Note: giornata calda, terreno in buone condizioni, esordio in Nazionale per Andrea Manici
Cartellini: 30’ st. giallo Leiua (Samoa)
Calciatori: Orquera (Italia) 1/2; Garcia (Italia) 0/1; Di Bernardo (Italia) 1/1; Williams (Samoa) 5/6; Ki Anufe (Samoa) 1/1
