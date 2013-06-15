ITALIA, UN PASSO INDIETRO: A NELSPRUIT SAMOA PIEGA GLI AZZURRI 39-10 - SECONDO LANCIO
di Redazione
15/06/2013
ITALIA, UN PASSO INDIETRO: A NELSPRUIT SAMOA PIEGA GLI AZZURRI 39-10
Nelspruit (Sudafrica) – Un pomeriggio da dimenticare per la Nazionale Italiana Rugby che al Mbombela Stadium di Nelspruit è stata sconfitta 39-10
da Samoa nella seconda giornata del quadrangolare sudafricano “Castle Lager Series”.
Sabato prossimo a Pretoria, con ogni probabilità, gli Azzurri di Brunel affronteranno la Scozia (impegnata oggi alle 17.15 contro il Sudafrica) nella
finale 3°-4° posto del torneo.
Dopo la sconfitta per 44-10 contro gli Springboks dello scorso week-end a Durban, gli Azzurri fanno un passo indietro nel gioco, non finalizzano nel
primo tempo quanto costruito, vanno a riposo in svantaggio per 10-3 dopo aver sfiorato sul finire del primo tempo la meta del possibile pareggio con
Canale, ingannato da un rimbalzo, e nella ripresa cedono di schianto lasciando ai samoani la possibilità di impostare la gara esattamente come la
squadra del Sud Pacifico vorrebbe.
L’Italia fatica oltremodo sui punti d’incontro, perde palloni, prova a muovere il pallone creando un paio di ottime occasioni da meta che cozzano
però contro una difesa organizzata ed arrembante che non concede spazi, mentre Samoa è brava a capitalizzare con grande cinismo ogni minimo errore
difensivo di Parisse e compagni.
Il risultato sono quattro mete concesse nel secondo tempo, contro una sola marcatura azzurra che arriva nel finale, da meta tecnica, quando la gara è
ampiamente conclusa. Anche in superiorità, nelle ultime battute, Samoa riesce a sfruttare le proprie doti di velocità e di inventiva nel gioco
aperto mandando in meta l’estremo Vaaulu che fissa il punteggio sul 39-10, peggior passivo mai sofferto dall’Italia contro i samoani che, nel
bilancio degli scontri diretti, allungano sul 4-1.
L’Italia paga anche un tributo pesante in termini fisici, con il tallonatore Leonardo Ghiraldini che lascia il campo dopo appena venticinque minuti
per avulsione dell’impianto dentale agli incisivi – al suo posto, al primo cap internazionale, il ventitreenne delle Zebre Andrea Manici –
mentre nella ripresa a lasciare il campo, colpiti duramente dai samoani, sono il mediano d’apertura Orquera (sospetta frattura costale) e l’ala
Iannone (contusione testicolare). L'evoluzione dei rispettivi infortuni verrà valutata nelle prossime ore.
Domani mattina, dopo una seduta defatigante a Nelspruit, l’Italia farà rientro a Durban dove preparerà l’ultima giornata delle Castle Lager
Series della prossima settimana nella capitale sudafricana.
Questo il tabellino del match di questo pomeriggio:
Nelspruit, “Mbombela Stadium” – sabato 15 giugno
Castle Lager Series, II giornata
Italia v Samoa 10-39
Marcatori: p.t. 21’ m. Williams tr. Williams (0-7); 28’ cp. Orquera (3-7); 30’ cp. Williams (3-10); s.t. 3’ m. Leiua (3-15); 11’ cp.
Williams (3-18); 13’ m. Leota tr. Williams (3-25); 23’ m. Tuifua tr. Williams (3-32); 30’ m. tecnica Italia tr. Di Bernardo (10-32); 34’ m.
Vaaulu tr. Ki Anufe (10-39)
Italia: Masi; Venditti, Canale G., Garcia, Iannone (13’ st. McLean); Orquera (3’ st. Di Bernardo), Gori (20’ st. Botes); Parisse (cap),
Bergamasco Ma. (19’ st. Vosawai), Zanni; Bortolami (13’ st. Pavanello A.), Bernabò; Castrogiovanni (19’ st. Cittadini), Ghiraldini (25’ pt.
Manici), De Marchi Al. (13’ st. Rizzo)
all. Brunel
Samoa: Vaaulu; Leiua, Williams (cap), Leota (30’ st. Mapusua), Tuilagi A.; Pisi (13’ st. Ki Anufe), Sua (16’ st. Poluleuligaga); Tuifua, Lam
(13’ st. Faasalele), Treviranus; Leo (13’ st. Thompsen), Paulo Te.; Johnston C. (1’ st. Johnston J.), Avei (32’ st. Paulo T.), Sakaria (20’
st. Mulipola)
all. Betham
arb. Joubert (Sudafrica)
Note: giornata calda, terreno in buone condizioni, esordio in Nazionale per Andrea Manici
Cartellini: 30’ st. giallo Leiua (Samoa)
Calciatori: Orquera (Italia) 1/2; Garcia (Italia) 0/1; Di Bernardo (Italia) 1/1; Williams (Samoa) 5/6; Ki Anufe (Samoa) 1/1
