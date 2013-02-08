ITALIA UNDER 18: I 26 PER L'IRLANDA
di Redazione
08/02/2013
Roma – Fabio Roselli, responsabile tecnico dell’Italia Under 18, ha reso nota la lista dei ventisei atleti convocati per il primo test match ufficiale della stagione 2012-2013 contro i pari età irlandesi, in programma ad Ashbourne (Irlanda) il 23 febbraio alle 14.00 locali. Gli Azzurrini si ritroveranno a Parma martedì 19; partiranno alla volta dell’Irlanda giovedì 21. Questi gli atleti convocati con l’Italia U18: Yannick AGBASSE (Asolo Rugby) **** Alberto ANTONELLI (M-Three San Donà) * Matteo ARCHETTI (Cammi Calvisano) ** Maicol AZZOLINI (Pesaro Rugby) **** Paolo BUONFIGLIO (UR Capitolina) *** Matteo CALDIROLI (ASR Milano) ** Filippo CANTONI (Rugby Colorno) ** Lorenzo CASALINI (Patrarca Padova) * Alessandri CASINI (Firenze 1931) *** Massimiliano CHIAPPINI (Amatori Parma) ** Khadim CISSE (Rugby Lyons) ** Matteo CORNELLI (Rugby Lyons) ** Ugo D’ONOFRIO (L’Aquila Rugby) *** Giacomo DE SANTIS (UR Capitolina) *** Marco FERRO (Vea-FemiCZ Rovigo) * Gianni GALARDI (M-Three San Donà) * Renato GIAMMARIOLI (Città di Frascati) Luca GORIETTI (ASR Milano) ** Yevhen HALUSHKA (Emergenti Cecina) *** Marco LAZZARONI (Benetton Treviso) * Enrico LUCCHIN (Vea-FemiCZ Rovigo) * Pier Paolo MIOTTO (Grifoni Oderzo) * Vittorio MUSSO (RC Valpolicella) * Davide PASINI (Vea-FemiCZ Rovigo) * Luca SGARBOSSA (Rugby Colorno) ** Davide ZANETTI (Cammi Calvisano) ** * atleta dell’Accademia Federale NORD EST ** atleta dell’Accademia Federale NORD OVEST *** atleta dell’Accademia Federale CENTRO SUD, Lorenzo Sebastiani **** atleta dell'Accdemia Nazionale di Tirrenia Simona DE TOMA Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ ) link Cancellazione dalla lista ( http://www.federugby.it/index.php?subid=69&option=com_acymailing&ctrl=user&task=optout&mailid=1323&key=32fef388c91b7ff07b4a72717a184d27 )
