ITALIA UNDER 20. LA FORMAZIONE PER L'AMICHEVOLE DI PRIVASCAMPIONATO ACCADEMIE ZONALI

Roma, 06 DICEMBRE 2013
NAZIONALE UNDER 20.
LA FORMAZIONE PER L'AMICHEVOLE DI SABATO 7 DICEMBRE A PRIVAS.
Il Responsabile Tecnico della Nazionale Italiana Under 20, Alessandro Troncon, in preparazione per l’attività internazionale stagione 2013/2014,
ha annunciato la formazione che sabato 7 dicembre (ore 15.00 – Privas)) affronterà in una partita amichevole la selezione Under 20 dell’Accademia
FFR di Marcoussis.
Il XV iniziale:
15) Alessandro TORLAI (Reggio); 14) Gabriele DI GIULIO (Città di Frascati)*;13) Mattia BELLINI (Petrarca Padova); 12) Samuel SENO (M-Three San
Donà)*; 11) Lorenzo Maria BRUNO (Lazio Rugby 1927)*; 10) Filippo BUSCEMA (UR Capitolina)*; 9) Maicol AZZOLINI (Pesaro Rugby)*;8) Matteo ARCHETTI
(Rugby Rovato)*; 7) Matteo CORAZZI (Marchiol Mogliano)*; 6) Marco LAZZARONI (Marchiol Mogliano); 5) Federico RUZZA (Cus Padova)*; 4) Riccardo
MICHIELETTO (Petrarca Padova); 3) Simone Pietro FERRARI (Marchiol Mogliano); 2) Marco SILVA (Rugby Colorno)*; 1) Derrick APPIAH (Marchiol Mogliano)*.
A disposizione: PELLICCIA, Paolo RAGAZZI (Petrarca Padova); TRAORE (Estra I Cavalieri Prato)*; ROSSETTO; Davide ZANETTI (Cammi Calvisano)*; Filippo
SCALVI (Rugby Reggio); Simone PARISOTTO (Valsugana Rugby)* ; Giacomo DE SANTIS (UR Capitolina)*; Gabriele MANGANIELLO (Estra I Cavalieri Prato)*
; DI GIULIO DAVIDE (Lazio); Simone BALOCCHI (Rugby Colorno)*.
