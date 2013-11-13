ITALIA v ARGENTINA DEDICATA A PAPA FRANCESCO: AZZURRI E PUMAS IN UDIENZA PRIVATA IL 22 NOVEMBRE
di Redazione
13/11/2013
ITALIA v ARGENTINA, UDIENZA CON PAPA FRANCESCO IL 22 NOVEMBRE
LA SFIDA DELL’OLIMPICO DEDICATA DALLA FEDERUGBY A SUA SANTITÀ
L’AMBASCIATORE FRANCESCO MARIA GRECO PREMIERÀ IL MAN OF THE MATCH
Roma – Il Cariparma Test Match del prossimo 23 novembre allo Stadio Olimpico di Roma, appuntamento conclusivo del trittico autunnale
dell’Italrugby, si arricchisce di una vigilia speciale.
La Federazione Italiana Rugby ha il piacere di informare che venerdì 22 novembre alle ore 11.30, la Squadra Nazionale, unitamente alla
rappresentativa argentina, verrà ricevuta in udienza privata a Città del Vaticano da Sua Santità Papa Francesco per un incontro ufficiale con il
Pontefice e, per celebrare l’evento, la sfida tra gli Azzurri ed i Pumas è stata ufficialmente dedicata dalla Federugby a Sua Santità.
“Italia ed Argentina sono due Paesi accomunati profondamente dalla storia – ha dichiarato il Presidente della FIR, Alfredo Gavazzi – e Sua
Santità Papa Francesco, con gli straordinari messaggi che da subito ha regalato al mondo, è il più autorevole esempio di questo inscindibile legame
che ci unisce al Paese sudamericano. Sin dalla sua elezione ho sognato che la Federazione potesse dedicargli idealmente la gara che ci opporrà al suo
Paese natale il prossimo 23 novembre e sono sinceramente emozionato al pensiero di potergli ufficialmente intitolare questa partita e di avere il
privilegio di incontrarlo nella giornata che precederà la gara. Nel testimoniare la gratitudine mia e della Nazionale a Sua Santità – ha concluso
il Presidente –voglio ringraziare sentitamente anche l’ambasciatore presso la Santa Sede, Francesco Maria Greco, per aver reso possibile questo
incontro”.
“Sono felice ed emozionato all’idea di incontrare Sua Santità il prossimo 22 novembre. Le sue posizioni innovative, la sua straordinaria
capacità di comunicare con i fedeli di ogni ceto ed età, fanno di Papa Francesco un meraviglioso esempio per tutti i cittadini del mondo,
indipendentemente dal loro credo” ha dichiarato il capitano della Nazionale, Sergio Parisse, che il prossimo 22 novembre consegnerà al Vescovo di
Roma la maglia dell’Italia ed il pallone ufficiale di Italia v Argentina, lo stesso pallone che già si è visto carambolare in Piazza San Pietro
nel video di #Faccedarugby dedicato alla community del rugby italiano in vista della gara che chiude il novembre internazionale dell’Italia.
A completare l’evento che unirà la Federazione Italiana Rugby e il Vescovo di Roma sarà, dopo il fischio finale della sfida dedicata a Papa
Francesco, Francesco Maria Greco, Ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede e Presidente di Flying Angels Foundation Onlus “il Tour Operator
della vita dedicato alla salvaguardia del diritto alla salute dell'infanzia”, che consegnerà il premio di Man of the Match al miglior atleta in
campo.
Redazione