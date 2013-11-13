Home Senza categoria ITALIA v ARGENTINA DEDICATA A PAPA FRANCESCO: AZZURRI E PUMAS IN UDIENZA PRIVATA IL 22 NOVEMBRE

ITALIA v ARGENTINA DEDICATA A PAPA FRANCESCO: AZZURRI E PUMAS IN UDIENZA PRIVATA IL 22 NOVEMBRE

di Redazione 13/11/2013

ITALIA v ARGENTINA, UDIENZA CON PAPA FRANCESCO IL 22 NOVEMBRE



LA SFIDA DELL’OLIMPICO DEDICATA DALLA FEDERUGBY A SUA SANTITÀ

L’AMBASCIATORE FRANCESCO MARIA GRECO PREMIERÀ IL MAN OF THE MATCH

Roma – Il Cariparma Test Match del prossimo 23 novembre allo Stadio Olimpico di Roma, appuntamento conclusivo del trittico autunnale

dell’Italrugby, si arricchisce di una vigilia speciale.

La Federazione Italiana Rugby ha il piacere di informare che venerdì 22 novembre alle ore 11.30, la Squadra Nazionale, unitamente alla

rappresentativa argentina, verrà ricevuta in udienza privata a Città del Vaticano da Sua Santità Papa Francesco per un incontro ufficiale con il

Pontefice e, per celebrare l’evento, la sfida tra gli Azzurri ed i Pumas è stata ufficialmente dedicata dalla Federugby a Sua Santità.

“Italia ed Argentina sono due Paesi accomunati profondamente dalla storia – ha dichiarato il Presidente della FIR, Alfredo Gavazzi – e Sua

Santità Papa Francesco, con gli straordinari messaggi che da subito ha regalato al mondo, è il più autorevole esempio di questo inscindibile legame

che ci unisce al Paese sudamericano. Sin dalla sua elezione ho sognato che la Federazione potesse dedicargli idealmente la gara che ci opporrà al suo

Paese natale il prossimo 23 novembre e sono sinceramente emozionato al pensiero di potergli ufficialmente intitolare questa partita e di avere il

privilegio di incontrarlo nella giornata che precederà la gara. Nel testimoniare la gratitudine mia e della Nazionale a Sua Santità – ha concluso

il Presidente –voglio ringraziare sentitamente anche l’ambasciatore presso la Santa Sede, Francesco Maria Greco, per aver reso possibile questo

incontro”.

“Sono felice ed emozionato all’idea di incontrare Sua Santità il prossimo 22 novembre. Le sue posizioni innovative, la sua straordinaria

capacità di comunicare con i fedeli di ogni ceto ed età, fanno di Papa Francesco un meraviglioso esempio per tutti i cittadini del mondo,

indipendentemente dal loro credo” ha dichiarato il capitano della Nazionale, Sergio Parisse, che il prossimo 22 novembre consegnerà al Vescovo di

Roma la maglia dell’Italia ed il pallone ufficiale di Italia v Argentina, lo stesso pallone che già si è visto carambolare in Piazza San Pietro

nel video di #Faccedarugby dedicato alla community del rugby italiano in vista della gara che chiude il novembre internazionale dell’Italia.



A completare l’evento che unirà la Federazione Italiana Rugby e il Vescovo di Roma sarà, dopo il fischio finale della sfida dedicata a Papa

Francesco, Francesco Maria Greco, Ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede e Presidente di Flying Angels Foundation Onlus “il Tour Operator

della vita dedicato alla salvaguardia del diritto alla salute dell'infanzia”, che consegnerà il premio di Man of the Match al miglior atleta in

campo.







