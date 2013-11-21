Home Senza categoria ITALIA v ARGENTINA, E' IL GIORNO DELLE #FACCEDARUGBY

ITALIA v ARGENTINA, E' IL GIORNO DELLE #FACCEDARUGBY

di Redazione 21/11/2013

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

ITALIA v ARGENTINA, E’ IL GIORNO DELLE #FACCEDARUGBY



Roma – Quarantotto ore per vivere le grandi emozioni del rugby internazionale, in campo e fuori. Tifosi, appassionati, atleti, dirigenti, tutti

pronti a respirare aria di grande rugby, e non solo, prima, durante e dopo il Cariparma Test Match tra Azzurri e Pumas di sabato 23 novembre (ore 15,

diretta Sky Sport 1) allo Stadio Olimpico di Roma.



Clicca qui per il video #FaccedarugbyDay



Venerdì, ore 9.30 – Stadio Olimpico – Captain’s Run Italia



Ultimo momento di preparazione al derby contro i Pumas per Parisse e compagni che sul prato dell’Olimpico svolgeranno una veloce sessione di

allenamento per provare un’ultima volta lanci di gioco e rimesse laterali.



Venerdì, ore 12.00 – Città del Vaticano – Udienza con Papa Francesco



Il Presidente federale Alfredo Gavazzi, il CT Jacques Brunel e la Nazionale al completo, insieme alla delegazione argentina ed alla squadra dei Pumas,

saranno ricevuti in udienza privata a Città del Vaticano da Sua Santità Papa Francesco a cui la FIR ha dedicato la partita di domani. Al termine,

sempre presso la Santa Sede, è in programma una conferenza stampa congiunta con i Presidenti di FIR ed UAR e con i capitani di Italia e Argentina

Sergio Parisse e Juan-Manuel Leguizamon.



Venerdì, ore 14.15 – NH Hotel Vittorio Veneto – Conferenza stampa Sergio Parisse



Le emozioni della visita a Sua Santità, ma anche un punto tecnico a ventiquattro ore dal calcio d’inizio del Cariparma Test Match con

l’Argentina: all’NH Vittorio di Corso Italia il capitano dell’Italrugby Sergio Parisse terrà la tradizionale conferenza stampa pre-partita.



Sabato, ore 10.00 – Salone d’Onore del CONI – Consegna caps Nazionale Femminile



Dopo gli oltre 400 Azzurri insigniti del cap ufficiale dal Presidente Gavazzi nelle ore precedenti il primo turno dell’RBS 6 Nazioni 2014, sabato

mattina tocca alle Azzurre: le centosessantuno atlete che hanno vestito la maglia della Nazionale femminile dal 1985 ad oggi riceveranno dal massimo

dirigente federale il simbolo d’appartenenza alla ristretta cerchia del rugby internazionale nel corso di una cerimonia in programma al Salone

d’Onore del CONI. Le Azzurre saranno sul prato dell’Olimpico durante gli inni nazionali per far sentire il proprio calore ed il proprio supporto

alla Nazionale maschile. Tra le Azzurre che riceveranno il cap anche Paola Berlato, madre di Tommaso Allan che contro l’Argentina, all’Olimpico,

fa il proprio esordio da mediano d’apertura titolare dell’Italia.



Sabato, ore 14.00 – Stadio Olimpico – la famiglia del rugby in campo con l’Italia



Le Azzurre, ma non solo: in campo durante gli inni nazionali anche quindici fedeli di tutte le età in rappresentanza delle parrocchie romane in un

ideale passaggio di testimone con Sua Santità Papa Francesco e quindici tifosi scelti tra tutti coloro che hanno aderito alla campagna social

#faccedarugby promossa dalla Federazione. La famiglia del rugby italiano scende in campo a fianco della Nazionale nella partita più impegnativa e

sentita di novembre.



Sabato, ore 18.30 – Foro Italico – gli Azzurri salutano i tifosi



Poteva mancare l’entusiasmante momento d’incontro tra la Nazionale ed i suoi sostenitori? Dopo il fischio finale di Italia v Argentina, gli

Azzurri saranno sul palco del villaggio dedicato ai tifosi nel Parco del Foro Italico per salutare il pubblico e dare appuntamento alla partita del 22

febbraio contro la Scozia, prima gara interna dell’RBS 6 Nazioni 2014.



Sabato, ore 20.00 – Foro Italico, Salone delle Armi – cena ufficiale





Cariparma Test Match 2013, ultimo atto: nel Salone delle Armi del Foro Italico, le delegazioni di Italia ed Argentina e le squadre al completo si

incontrano a cena per festeggiare insieme la conclusione dell’autunno internazionale.







Condividi Facebook Twitter Whatsapp