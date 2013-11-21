ITALIA v ARGENTINA, E' IL GIORNO DELLE #FACCEDARUGBY
di Redazione
21/11/2013
Roma – Quarantotto ore per vivere le grandi emozioni del rugby internazionale, in campo e fuori. Tifosi, appassionati, atleti, dirigenti, tutti
pronti a respirare aria di grande rugby, e non solo, prima, durante e dopo il Cariparma Test Match tra Azzurri e Pumas di sabato 23 novembre (ore 15,
diretta Sky Sport 1) allo Stadio Olimpico di Roma.
Clicca qui per il video #FaccedarugbyDay
Venerdì, ore 9.30 – Stadio Olimpico – Captain’s Run Italia
Ultimo momento di preparazione al derby contro i Pumas per Parisse e compagni che sul prato dell’Olimpico svolgeranno una veloce sessione di
allenamento per provare un’ultima volta lanci di gioco e rimesse laterali.
Venerdì, ore 12.00 – Città del Vaticano – Udienza con Papa Francesco
Il Presidente federale Alfredo Gavazzi, il CT Jacques Brunel e la Nazionale al completo, insieme alla delegazione argentina ed alla squadra dei Pumas,
saranno ricevuti in udienza privata a Città del Vaticano da Sua Santità Papa Francesco a cui la FIR ha dedicato la partita di domani. Al termine,
sempre presso la Santa Sede, è in programma una conferenza stampa congiunta con i Presidenti di FIR ed UAR e con i capitani di Italia e Argentina
Sergio Parisse e Juan-Manuel Leguizamon.
Venerdì, ore 14.15 – NH Hotel Vittorio Veneto – Conferenza stampa Sergio Parisse
Le emozioni della visita a Sua Santità, ma anche un punto tecnico a ventiquattro ore dal calcio d’inizio del Cariparma Test Match con
l’Argentina: all’NH Vittorio di Corso Italia il capitano dell’Italrugby Sergio Parisse terrà la tradizionale conferenza stampa pre-partita.
Sabato, ore 10.00 – Salone d’Onore del CONI – Consegna caps Nazionale Femminile
Dopo gli oltre 400 Azzurri insigniti del cap ufficiale dal Presidente Gavazzi nelle ore precedenti il primo turno dell’RBS 6 Nazioni 2014, sabato
mattina tocca alle Azzurre: le centosessantuno atlete che hanno vestito la maglia della Nazionale femminile dal 1985 ad oggi riceveranno dal massimo
dirigente federale il simbolo d’appartenenza alla ristretta cerchia del rugby internazionale nel corso di una cerimonia in programma al Salone
d’Onore del CONI. Le Azzurre saranno sul prato dell’Olimpico durante gli inni nazionali per far sentire il proprio calore ed il proprio supporto
alla Nazionale maschile. Tra le Azzurre che riceveranno il cap anche Paola Berlato, madre di Tommaso Allan che contro l’Argentina, all’Olimpico,
fa il proprio esordio da mediano d’apertura titolare dell’Italia.
Sabato, ore 14.00 – Stadio Olimpico – la famiglia del rugby in campo con l’Italia
Le Azzurre, ma non solo: in campo durante gli inni nazionali anche quindici fedeli di tutte le età in rappresentanza delle parrocchie romane in un
ideale passaggio di testimone con Sua Santità Papa Francesco e quindici tifosi scelti tra tutti coloro che hanno aderito alla campagna social
#faccedarugby promossa dalla Federazione. La famiglia del rugby italiano scende in campo a fianco della Nazionale nella partita più impegnativa e
sentita di novembre.
Sabato, ore 18.30 – Foro Italico – gli Azzurri salutano i tifosi
Poteva mancare l’entusiasmante momento d’incontro tra la Nazionale ed i suoi sostenitori? Dopo il fischio finale di Italia v Argentina, gli
Azzurri saranno sul palco del villaggio dedicato ai tifosi nel Parco del Foro Italico per salutare il pubblico e dare appuntamento alla partita del 22
febbraio contro la Scozia, prima gara interna dell’RBS 6 Nazioni 2014.
Sabato, ore 20.00 – Foro Italico, Salone delle Armi – cena ufficiale
Cariparma Test Match 2013, ultimo atto: nel Salone delle Armi del Foro Italico, le delegazioni di Italia ed Argentina e le squadre al completo si
incontrano a cena per festeggiare insieme la conclusione dell’autunno internazionale.
Redazione