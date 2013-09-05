Loading...

ITALIA V AUSTRALIA ED ITALIA V FIJI, PREVENDITA DAL 12 SETTEMBRE

05/09/2013

Roma - La Federazione Italiana Rugby ha ufficializzato oggi i prezzi e la data di inizio della prevendita per i Cariparma Test Match contro Australia
ed Isole Fiji.

Da giovedì 12 settembre alle ore 12.00, sul nuovo sito Listicket (www.lisclick.it), nelle ricevitorie LIS e tramite Call Center (892.982) sarà
possibile acquistare i tagliandi sia per la sfida ai Wallabies del 9 novembre all'Olimpico di Torino, primo appuntamento stagionale per gli Azzurri di
Brunel, sia per il debutto assoluto dell'Italrugby a Cremona, in programma una settimana più tardi contro il XV fijano, attualmente tredicesimo nel
ranking IRB subito dietro a Parisse e compagni che, il 23 novembre, chiuderanno il trittico autunnale ricevendo all'Olimpico di Roma i Pumas argentini
(ticketing attivo dal mese di luglio).

Prezzi a partire da nove euro per la gara di Torino e da 8€ per il match di Cremona, mentre per entrambi gli appuntamenti i biglietti di maggior
pregio non superano i 55€.

"I Cariparma Test Match di novembre - ha dichiarato il Presidente della FIR, Alfredo Gavazzi - rappresentano per il nostro movimento un importante
mezzo di promozione sul territorio, tre settimane in cui gli Azzurri si muovono lungo la penisola sfidando avversari di prestigio ed avvicinandosi
direttamente alla base ed ai nuovi appassionati. Abbiamo voluto attuare, per le partite di questo autunno, una politica dei prezzi in linea con la
nostra volontà di portare il grande pubblico sugli spalti, di rendere sempre più le partire della Nazionale un'occasione per giovani e famiglie di
conoscere o di appassionarsi al rugby ed agli Azzurri".

Questi i prezzi dei biglietti per Italia v Australia ed Italia v Fiji:

Italia v Australia (Torino, Stadio Olimpico – 9 novembre) – intero/ridotto U16-O65
Poltroncine - 55€/44€
Tribuna Granata (ovest) – 55€/44€
Distinti Granata (est) - 35€/28€
Tribuna Granata parterre (ovest) – 25€/20€
Distinti Granata parterre (est) – 25€/20€
Curva Nord/Sud ospiti – 20€/16€
Curva Nord/Sud ospiti parterre – 12€/9€

Italia v Fiji (Cremona, Stadio “Zini” – 16 novembre) – intero/ridotto U16-O65
Centrale coperta – 55€/44€
Laterale coperta – 30€/24€
Distinti – 30€/24€
Curva Nord/Sud – 15€/12€
Parterre tribuna – 10€/8


