ITALIA v AUSTRALIA, OLTRE 4000 BIGLIETTI NELLA PRIMA SETTIMANA
di Redazione
20/09/2013
ITALIA v AUSTRALIA, OLTRE 4000 BIGLIETTI NELLA PRIMA SETTIMANA
DOPO IL 2008, TORINO CONFERMA LA PROPRIA VOGLIA DI RUGBY INTERNAZIONALE
FIR E CUS TORINO, ACCORDO PER L'ORGANIZZAZIONE VERSO LA SFIDA DI NOVEMBRE FORTEMENTE VOLUTA DALLA CITTA' NEL PROGETTO TORINO 2015
Torino – Il desiderio di provare a far meglio di quel pomeriggio fiorentino, con la palla del pareggio calciata a fil di palo allo scadere: la sfida
del prossimo 9 novembre all'Olimpico di Torino tra Italia e Australia, turno inaugurale dei Cariparma Test Match 2013, riparte da quel risultato
storico, il primo contro una delle grandi potenze dell'Emisfero Sud, sfumato di un soffio al "Franchi".
L'attesa del pubblico italiano per il prossimo scontro diretto contro i Wallabies, impegnati in queste settimane nel The Rugby Championship, è
palpabile: lo testimoniano gli oltre quattromila biglietti staccati nella prima settimana di vendita, nuova conferma dell'affetto che gli appassionati
della città sabauda e del Piemonte – Regione che ha evidenziato nell'ultimo lustro un significativo incremento di tesserati FIR – hanno già
dimostrato nei confronti della Nazionale.
Nel 2008, nel Cariparma Test Match contro l'Argentina che segnava il debutto assoluto sulla scena torinese dell'Italrugby, l'Olimpico si riempì in
ogni ordine di posti per la partita contro l'Argentina a conclusione di una settimana in cui, in ogni istante, Parisse e compagni respirarono
l'affetto dei sostenitori locali.
Il rapporto tra FIR e Torino, che prevede un incontro internazionale nel capoluogo sino al 2015, si è arricchito ieri di un nuovo importante
tassello: il CUS Torino del Presidente Riccardo D'Elicio, infatti, sarà al fianco della Federazione Italiana Rugby, supportando la struttura federale
nell'organizzazione, con la volontà - da ambo le parti - di proseguire tale collaborazione anche nelle stagioni a venire.
Il know-how organizzativo della FIR e del CUS, attivamente coinvolto nelle Olimpiadi invernali del 2006, nell'organizzazione dell'Universiade
invernale Torino 2007 e nelle tante manifestazioni sportive internazionali che nell'ultimo decennio hanno fatto tappa a Torino, si mescoleranno in un
proficuo scambio di conoscenze e competenze che potranno contribuire ad innalzare gli standard organizzativi.
La prevendita di Italia v Australia prosegue, insieme alla prevendita per le sfide del 16 novembre a Cremona contro Fiji e del 23 all'Olimpico di Roma
contro l'Argentina, su www.lisclick.it, Call Center 892.982 e nei punti vendita autorizzati LIS. Prezzi su ticket.federugby.it
