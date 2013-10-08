Home Senza categoria ITALIA v AUSTRALIA PRESENTATA A TORINO, SUPERATI I 15.000 BIGLIETTI

ITALIA v AUSTRALIA PRESENTATA A TORINO, SUPERATI I 15.000 BIGLIETTI

di Redazione 08/10/2013

ITALIA v AUSTRALIA, A TORINO STACCATI QUINDICIMILA BIGLIETTI

IL PRESIDENTE GAVAZZI: “PIEMONTE IN FORTE CRESCITA, SARA’ GRANDE EVENTO”

Torino – Un mese ed un giorno al debutto della Nazionale Italiana Rugby nei Cariparma Test Match di novembre, la finestra internazionale

dell’autunno 2013 che vedrà gli uomini di Jacques Brunel, come ogni autunno, sfidare le potenze dell’Emisfero Sud.

Si comincia con l’Australia, il 9 novembre all’Olimpico di Torino, per proseguire il 16 novembre allo “Zini” di Cremona contro le Isole Fiji e

chiudere il 23 novembre all’Olimpico di Roma contro l’Argentina, reduce come i Wallabies dal Rugby Championship australe.

E proprio a Torino, stamane, ha preso il via la fase di avvicinamento finale al trittico novembrino con la presentazione ufficiale della sfida del 9

novembre tra gli Azzurri di Jacques Brunel e gli australiani due volte campioni del mondo: un appuntamento che riporterà l’Italrugby all’ombra

della Mole cinque anni esatti dopo il sold-out registrato con l’Argentina il 15 novembre del 2008 e che ha suscitato da subito l’interesse degli

appassionati, con circa il 60% dei posti già venduti ad un mese dalla partita.

“Dopo cinque anni siamo felici di riportare la nostra Nazionale a calcare un terreno prestigioso come quello dell’Olimpico di Torino” ha

dichiarato il Presidente della FIR, Alfredo Gavazzi nel corso della conferenza stampa svoltasi stamane presso il Comune di Torino ed a cui hanno

partecipato, unitamente al massimo dirigente federale, l’assessore comunale allo sport Stefano Gallo, il Prof. Riccardo D’Elicio, Presidente del

CUS Torino che affianca FIR nell’organizzazione e Franco Ferraresi, direttore settore sport della Regione Piemonte.

“Nel 2008, in occasione della partita con l’Argentina – ha proseguito il Presidente federale - l’Italia scese in campo in una fantastica

cornice di pubblico: proprio stamattina abbiamo superato il traguardo dei quindicimila biglietti staccati per la gara con l’Australia, un traguardo

importante quando manca un mese esatto al calcio d’inizio del match che ci opporrà ai Wallabies. Siamo fiduciosi che, anche il prossimo 9 novembre,

la nostra Nazionale giocherà in un impianto esaurito in ogni ordine di posto: un anno fa, a Firenze, il pareggio con gli australiani ci sfuggi negli

istanti conclusivi del match, quest’anno non posso che augurarmi un finale diverso contro un avversario che mai, in precedenza, abbiamo battuto

nella nostra storia”.

“La scelta di Torino quale sede della partita con l’Australia, l’avversario più prestigioso tra quelli di questo autunno – ha dichiarato il

numero uno del rugby italiano – non è casuale. Le istituzioni, l’assessore Gallo in primis, si sono adoperati per far sì che questo appuntamento

potesse disputarsi all’Olimpico. Il Piemonte è una Regione in forte crescita sotto il profilo dei tesserati e la Federazione guarda con attenzione

al rugby piemontese.

Nei prossimi giorni presenteremo ufficialmente l’attività della nuova accademia U18 attiva da un mese qui nel capoluogo sabaudo ed il Cariparma

Test Match contro l’Australia, come tutti gli incontri dell’Italia, potrà dare un ulteriore impulso alla crescita del nostro sport in questo

territorio”.

Il dottor Franco Ferraresi, responsabile del settore sport della Regione Piemonte, ha portato il saluto dell’asserrore Alberto Cirio mentre Riccardo

D’Elicio, Presidente del CUS Torino, ha consegnato al Presidente federale la maglia del club universitario per poi sottolineare la collaborazione

tra la struttura federale e quella del CUS ed il nuovo progetto di public company: “Il CUS non è nuovo nel supporto organizzativo di grandi eventi

internazionali, a cominciare dai Giochi invernali del 2006 passando per le Universiadi e il meeting . Siamo entusiasti di affiancare la FIR in questo

appuntamento di prestigio e, per quanto riguarda il nostro nuovo progetto di public company, confidiamo in un crescente coinvolgimento della base

rugbistica torinese e piemontese”.

Stefano Gallo, Assessore allo Sport del Comune di Torino, capitale europea dello sport nel 2015, ha ringraziato “la scelta lungimirante della

Federazione e del Presidente Gavazzi di voler costruire con la nostra città un percorso comune sino al 2015. La vocazione sportiva della Città passa

anche attraverso quest’importante appuntamento il quale andrà ad arricchire il già fitto calendario di manifestazioni sportive nazionali e

internazionali che ci accompagneranno sino al 2015.







