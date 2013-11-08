Home Senza categoria ITALIA v AUSTRALIA, RESTANO MILLECINQUECENTO BIGLIETTI

ITALIA v AUSTRALIA, RESTANO MILLECINQUECENTO BIGLIETTI

di Redazione 08/11/2013

BOTTEGHINI DI CORSO AGNELLI APERTI DOMANI DALLE 9.30



Torino – La Federazione Italiana Rugby informa che sono ancora disponibili circa millecinquecento biglietti per il Cariparma Test Match Italia v

Australia di domani alle ore 15.00 allo Stadio Olimpico di Torino.



I tagliandi ancora disponibili saranno in vendita dalle ore 9.30 di domani, giorno di gara, presso i botteghini dello Stadio Olimpico in Corso

Agnelli.



Questi i prezzi dei biglietti nei settori ancora disponibili (i settori non riportati sono da intendersi esauriti):



Tribuna Ovest 55€



Curva Nord/Sud/Ospiti 20€







