ITALIA v AUSTRALIA, RESTANO MILLECINQUECENTO BIGLIETTI
di Redazione
08/11/2013
ITALIA v AUSTRALIA, RESTANO MILLECINQUECENTO BIGLIETTI
BOTTEGHINI DI CORSO AGNELLI APERTI DOMANI DALLE 9.30
Torino – La Federazione Italiana Rugby informa che sono ancora disponibili circa millecinquecento biglietti per il Cariparma Test Match Italia v
Australia di domani alle ore 15.00 allo Stadio Olimpico di Torino.
I tagliandi ancora disponibili saranno in vendita dalle ore 9.30 di domani, giorno di gara, presso i botteghini dello Stadio Olimpico in Corso
Agnelli.
Questi i prezzi dei biglietti nei settori ancora disponibili (i settori non riportati sono da intendersi esauriti):
Tribuna Ovest 55€
Curva Nord/Sud/Ospiti 20€
BOTTEGHINI DI CORSO AGNELLI APERTI DOMANI DALLE 9.30
Torino – La Federazione Italiana Rugby informa che sono ancora disponibili circa millecinquecento biglietti per il Cariparma Test Match Italia v
Australia di domani alle ore 15.00 allo Stadio Olimpico di Torino.
I tagliandi ancora disponibili saranno in vendita dalle ore 9.30 di domani, giorno di gara, presso i botteghini dello Stadio Olimpico in Corso
Agnelli.
Questi i prezzi dei biglietti nei settori ancora disponibili (i settori non riportati sono da intendersi esauriti):
Tribuna Ovest 55€
Curva Nord/Sud/Ospiti 20€
Articolo Precedente
[NOTA PER LE REDAZIONI] PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - CARIPARMA TEST MATCH, SETTIMANA 2
Articolo Successivo
[IMA LAZIO RUGBY] BIANCOCELESTI VERSO ROVIGO: LA FORMAZIONE DELL'IMA LAZIO
Redazione