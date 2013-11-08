Loading...

ITALIA v AUSTRALIA, RESTANO MILLECINQUECENTO BIGLIETTI

Redazione Avatar

di Redazione

08/11/2013

BOTTEGHINI DI CORSO AGNELLI APERTI DOMANI DALLE 9.30

Torino – La Federazione Italiana Rugby informa che sono ancora disponibili circa millecinquecento biglietti per il Cariparma Test Match Italia v
Australia di domani alle ore 15.00 allo Stadio Olimpico di Torino.

I tagliandi ancora disponibili saranno in vendita dalle ore 9.30 di domani, giorno di gara, presso i botteghini dello Stadio Olimpico in Corso
Agnelli.

Questi i prezzi dei biglietti nei settori ancora disponibili (i settori non riportati sono da intendersi esauriti):

Tribuna Ovest 55€

Curva Nord/Sud/Ospiti 20€


