ITALIA v FIJI, RESTANO CINQUECENTO BIGLIETTI PER LA SFIDA DELLO ZINI
di Redazione
15/11/2013
Cremona – La Federazione Italiana Rugby informa che sono circa cinquecento i biglietti ancora disponibili per il Cariparma Test Match Italia v Fiji
in programma domani sabato 16 novembre alle ore 15.00 allo Stadio Zini di Cremona.
I tagliandi ancora in vendita, limitati ai settori di Curva e Distinti, potranno essere acquistati domani presso i botteghini dello Stadio Zini a
partire dalle ore 9.30.
Questi i prezzi dei biglietti di Italia v Fiji ancora disponibili:
Italia v Fiji – intero/ridotto U16-O65
Distinti – 30€/24€
Curva Nord/Sud – 15€/12€
Redazione