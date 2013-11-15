Loading...

ITALIA v FIJI, RESTANO CINQUECENTO BIGLIETTI PER LA SFIDA DELLO ZINI

Redazione Avatar

di Redazione

15/11/2013

Cremona – La Federazione Italiana Rugby informa che sono circa cinquecento i biglietti ancora disponibili per il Cariparma Test Match Italia v Fiji
in programma domani sabato 16 novembre alle ore 15.00 allo Stadio Zini di Cremona.

I tagliandi ancora in vendita, limitati ai settori di Curva e Distinti, potranno essere acquistati domani presso i botteghini dello Stadio Zini a
partire dalle ore 9.30.

Questi i prezzi dei biglietti di Italia v Fiji ancora disponibili:

Italia v Fiji – intero/ridotto U16-O65

Distinti – 30€/24€


Curva Nord/Sud – 15€/12€


