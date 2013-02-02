ITALIA v FRANCIA, VENDUTI SESSANTAMILA BIGLIETTI
di Redazione
02/02/2013
Roma – La Federazione Italiana Rugby informa che sono oltre sessantamila i biglietti venduti per Italia v Francia, prima giornata dell'RBS 6 Nazioni 2013, in programma domani alle ore 16.00 allo Stadio Olimpico di Roma. Circa dodicimila gli abbonamenti staccati per le tre gare interne dell'Italia nel Torneo (23 febbraio Italia v Galles, 16 marzo Italia v Irlanda) complessivamente, mentre i singoli biglietti ancora disponibili per la partita inaugurale potranno essere acquistati a partire dalle ore 9.30 di domani presso i botteghini di Viale delle Olimpiadi 61. Questi i prezzi dei biglietti in vendita domani: Biglietti singoli Tribuna Monte Mario bassa 80€ Tribuna Tevere bassa/media 70€ Tribuna Monte Mario media 60€ Tribuna Tevere alta 50€ Tribuna Monte Mario alta 40€ Tribuna Tevere parterre 40€ Distinti 25€ Curve 15€ Biglietti ridotti (over 65/U16) Tribuna Monte Mario bassa 64€ Tribuna Tevere bassa/media 56€ Tribuna Monte Mario media 48€ Tribuna Tevere alta 40€ Tribuna Monte Mario alta 32€ Tribuna Tevere parterre 32€ Distinti 20€ Curve 12€
Redazione