Home Senza categoria [RUGBY NOTIZIE] ITALIA v IRLANDA: CURVE ESAURITE, RESTANO DIECIMILA BIGLIETTI

[RUGBY NOTIZIE] ITALIA v IRLANDA: CURVE ESAURITE, RESTANO DIECIMILA BIGLIETTI

di Redazione 28/02/2013

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

ITALIA v IRLANDA: CURVE ESAURITE, RESTANO DIECIMILA BIGLIETTI

IL 16 MARZO IL SALUTO DELL’OLIMPICO PER L’ULTIMA DELL’RBS 6 NAZIONI 2013

Roma – Poco più di due settimane all’ultima giornata dell’RBS 6 Nazioni 2013: il 16 marzo allo Stadio Olimpico di Roma gli Azzurri di Brunel

affrontano l’Irlanda nel match che chiude il Torneo.

Un appuntamento per il quale i tifosi di Italrugby si stanno mobilitando in massa come testimonia il picco di vendita registrato da FIR negli ultimi

giorni e che ha portato al tutto esaurito, con sedici giorni d’anticipo, per le due curve dell’Olimpico.

Per i supporters dell’Italrugby, oltre che per le migliaia di irlandesi che caleranno nella Capitale alla vigilia di San Patrizio, sarà

l’occasione per salutare il Torneo ed i propri beniamini che – dopo la finestra internazionale di giugno nell’Emisfero Sud – torneranno a

calcare i campi di casa solo a novembre, in occasione dei Cariparma Test Match contro Argentina, Australia ed una tra Samoa e Fiji.

Dopo aver accolto circa centoventimila persone sugli spalti dell’Olimpico ed al Terzo Tempo Peroni Village, il Parco del Foro Italico sembra

destinato ad essere palcoscenico di un grande turno di chiusura del Torneo e, per offrire ai propri appassionati un pomeriggio da ricordare, FIR sta

sviluppando una serie di nuove iniziative per rendere sempre più unica e coinvolgente la giornata del 16 marzo.

La prevendita, esauriti i settori di curva, prosegue in tutti gli altri settori dell’Olimpico attraverso i canali abituali della FIR: online su

listicket.it, nei centri autorizzati LIS (elenco su listicket.it) o tramite Call Center 892.982 con meno di diecimila biglietti ancora disponibili,

nei vari settori, per l’ultima uscita degli Azzurri nel Torneo 2013.

Ulteriori informazioni sulla biglietteria sono disponibili sulla pagina ufficiale ticket.federugby.it

Questi i prezzi dei biglietti singoli per Italia v Irlanda:

Intero/Ridotto U16-O65

Tribuna Monte Mario bassa 80€/64€

Tribuna Tevere bassa e media 70€/56€

Tribuna Monte Mario media 60€48€

Tribuna Tevere alta 50€/40€

Tribuna Monte Mario alta 40€/32€

Tribuna Tevere parterre 40€/32€

Distinti 25€/25€

Curve 15€/12€ - esaurito





Condividi Facebook Twitter Whatsapp