[RUGBY NOTIZIE] ITALIA v IRLANDA, RECORD DI VENDITE NEL WEEK-END: RESTANO SEIMILA BIGLIETTI
di Redazione
04/03/2013
Roma – Si avvicina la sfida dell’Italrugby all’Irlanda, ultima giornata dell’RBS 6 Nazioni, e l’attesa per l’evento che il 16 marzo
all’Olimpico di Roma chiude il Torneo 2013 degli Azzurri di Jacques Brunel è testimoniata dal forte incremento nelle vendite registrato nel fine
settimana.
Sono infatti oltre duemila i tagliandi staccati nel week-end per la sfida al XV in maglia verde, un quantitativo che – dopo il tutto esaurito per i
settori di curva raggiunto la settimana passata – riduce a circa seimila i biglietti ancora disponibili sugli spalti dell’Olimpico per l’ultima
giornata del 6 Nazioni.
Questi i prezzi dei biglietti ancora disponibili:
Intero/Ridotto U16-O65
Tribuna Monte Mario bassa 80€/64€
Tribuna Tevere bassa e media 70€/56€
Tribuna Monte Mario media 60€48€
Tribuna Tevere alta 50€/40€
Tribuna Monte Mario alta 40€/32€
Tribuna Tevere parterre 40€/32€
Distinti 25€/25€
Curve 15€/12€ - esaurito
