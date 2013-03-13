Home Senza categoria [RUGBY NOTIZIE] ITALIA v IRLANDA, SABATO IL FORO ITALICO AL CENTRO DEL MONDO OVALE

di Redazione 13/03/2013

ITALIA v IRLANDA, SABATO IL FORO ITALICO AL CENTRO DEL MONDO OVALE

MUSICA, ANIMAZIONE, RISTORAZIONE. IL “GRAZIE” DEGLI AZZURRI AL PUBBLICO

Roma – Lo Stadio Olimpico ed il Parco del Foro Italico, un evento da vivere a 360°, una giornata che inizierà alla mattina allo Stadio dei Marmi

per concludersi quasi dodici ore più tardi con la grande festa ai piedi del palco del Terzo Tempo Peroni Village.



Sono come sempre moltissime le iniziative che FIR, in sinergia con CONI Servizi, Roma Capitale ed i propri partner, ha sviluppato per regalare agli

oltre settantamila spettatori attesi per la gara del 16 marzo contro l’Irlanda un appuntamento indimenticabile dentro e fuori le mura

dell’Olimpico.



“Vogliamo offrire al nostro pubblico, ai tifosi che ci seguono sempre con tanta passione ed entusiasmo, una splendida giornata di sport e di

divertimento” ha dichiarato il Presidente della FIR, Alfredo Gavazzi. “Al tempo stesso, puntiamo a sfruttare un palcoscenico prestigioso come

quello dell’Olimpico per offrire un’immagine che rispecchi le peculiarità del nostro Paese in generale e del nostro movimento in particolare.

Accoglienza, ristorazione, attenzione alla base, senso d’appartenenza alla comunità da parte degli appassionati e di tutte le componenti del

movimento sono aspetti che caratterizzano il rugby italiano e che vogliamo portare sul campo e nella giornata dei nostri tifosi. Sono sicuro che

assisteremo non solo ad una meravigliosa partita ma anche ad una fantastica giornata di sport, celebrando i nostri valori e la conclusione di un

Torneo che rappresenta per noi un impareggiabile strumento di promozione”.



Pierluigi Bernabò, responsabile dell’organizzazione eventi di FIR, passa in rassegna i vari appuntamenti di sabato: “Il villaggio ed il Parco del

Foro Italico inizieranno a vivere sin dalla prima mattina, con la sfida tra l’Università Bocconi di Milano e la LUISS di Roma: un Varsity Match in

salsa italiana che vivrà un’appendice all’intervallo di Italia v Irlanda, quando il Presidente Gavazzi ed il Presidente del CONI Malagò

consegneranno, come da tradizione e nello spirito goliardico di questo incontro, un cucchiaio d’argento alla vincente ed uno di legno alla squadra

sconfitta”.



Sempre all’interno del Terzo Tempo Peroni Village, dalla mattina, la Peroni Big Band ormai ben nota ai supporters dell’Olimpico inizierà ad

animare il pubblico ed a lanciare l’incontro delle 15.30 con una ideale sfida alla banda di musica celtica The Shire che, a sua volta, accoglierà i

tifosi nel Parco del Foro Italico e sul palco principale con canti e balli tradizionali, questi ultimi eseguiti dagli artisti dell'accademia di danza

irlandese Gens D'Ys: “Un omaggio ai nostri ospiti irlandesi – spiega Bernabò – per rendere sempre più vivo e divertente il percorso di

avvicinamento al match dei nostri tifosi. La Peroni Big Band – prosegue – sarà poi presente anche sugli spalti per coinvolgere il pubblico”.



Sarà però il cerimoniale pre-partita a sintetizzare al meglio i valori e lo spirito del rugby italiano: durante gli inni nazionali, insieme alle

squadre schierate e pronte per il calcio d’inizio, il campo si colorerà di quindici bambini del mini-rugby già protagonisti di un torneo mattutino

allo Stadio dei Marmi affiancati da altrettanti ex Azzurri insigniti in febbraio del cap ufficiale e da una rappresentanza di quindici dei volontari

che, con il loro impegno, hanno contribuito all’organizzazione del Torneo all’Olimpico: “La base, la storia e l’impegno, tre aspetti chiave

del nostro movimento, saranno rappresentati e potranno ricevere l’applauso ed il riconoscimento dell’Olimpico: i bambini, gli ex Azzurri ed i

volontari sono membri importanti della nostra comunità e rappresentano, tutti assieme e per motivi diversi, punti di forza fondamentali per il nostro

rugby. Siamo orgogliosi di poterli avere in campo a fianco di Parisse e compagni prima del calcio d’inizio di una sfida tanto importante”.



La festa dell’Olimpico proseguirà, come da tradizione, anche dopo il fischio finale del match ed il Terzo Tempo Peroni Village tornerà a

calamitare l’attenzione dei tifosi con l’animazione sul palco di Viale dell’Impero. E proprio sul palco, intorno alle 18.30, in una ideale

cerimonia di chiusura dell’RBS 6 Nazioni 2013, saliranno gli Azzurri di capitan Sergio Parisse: già con lo smoking indosso, pronti per la cena di

gala che all’Open Colonna di via Nazionale scriverà la parola fine sul Torneo.







