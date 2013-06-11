ITALIA v SAMOA, SABATO DIRETTA SKY SPORT 2 PER IL SECONDO TEST AZZURRO
di Redazione
11/06/2013
ITALIA v SAMOA: SKY SPORT ANNUNCIA LA DIRETTA DEL SECONDO TEST ESTIVO DEGLI AZZURRI
Milano – Sky Sport Italia ha annunciato oggi l’acquisizione del test-match Italia v Samoa, valido per la seconda giornata delle Castle Lager
Series 2013, in programma sabato 15 giugno alle ore 14.15 al “Mbombela Stadium” di Nelspruit.
L’incontro verrà trasmesso in diretta su Sky Sport 2 con telecronaca di Antonio Raimondi e commento tecnico di Vittorio Munari.
