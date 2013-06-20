Home Senza categoria ITALIA v SCOZIA, SKY SPORT ANNUNCIA LA DIRETTA SABATO DALLE 13.30

ITALIA v SCOZIA, SKY SPORT ANNUNCIA LA DIRETTA SABATO DALLE 13.30

di Redazione 20/06/2013

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

ITALIA v SCOZIA, SABATO DIRETTA SKY SPORT 2

ULTIMO TEST STAGIONALE PER GLI AZZURRI, COLLEGAMENTO DALLE 13.30

Milano – Sky Sport Italia ha annunciato stamattina l’acquisizione dei diritti televisivi dell’incontro Italia v Scozia, in programma sabato 22

giugno alle ore 14.15 al Loftus Versveld di Pretoria, appuntamento conclusivo del tour estivo 2013 degli Azzurri ed ultimo impegno della Nazionale

nella stagione sportiva 2012/2013.



L’incontro verrà trasmesso in diretta da Sky Sport 2 con telecronaca di Antonio Raimondi e commento tecnico di Vittorio Munari.



Collegamento da studio e ampio prepartita dalle 13.30 di sabato.







Condividi Facebook Twitter Whatsapp