ITALIA v SCOZIA, SKY SPORT ANNUNCIA LA DIRETTA SABATO DALLE 13.30
di Redazione
20/06/2013
ULTIMO TEST STAGIONALE PER GLI AZZURRI, COLLEGAMENTO DALLE 13.30
Milano – Sky Sport Italia ha annunciato stamattina l’acquisizione dei diritti televisivi dell’incontro Italia v Scozia, in programma sabato 22
giugno alle ore 14.15 al Loftus Versveld di Pretoria, appuntamento conclusivo del tour estivo 2013 degli Azzurri ed ultimo impegno della Nazionale
nella stagione sportiva 2012/2013.
L’incontro verrà trasmesso in diretta da Sky Sport 2 con telecronaca di Antonio Raimondi e commento tecnico di Vittorio Munari.
Collegamento da studio e ampio prepartita dalle 13.30 di sabato.
Redazione