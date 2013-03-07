Home Senza categoria [RUGBY NOTIZIE] ITALRUGBY, DOMANI IL XV PER L'INGHILTERRA

[RUGBY NOTIZIE] ITALRUGBY, DOMANI IL XV PER L'INGHILTERRA

di Redazione 07/03/2013

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

ITALRUGBY, DOMANI IL XV PER L’INGHILTERRA

MCLEAN: “NESSUNO E’ IMPOSSIBILE DA FERMARE”. GELDENHUYS: “SARA’ BATTAGLIA”

Roma – Un giorno di relax per l’Italrugby prima di entrare nella fase finale dell’avvicinamento alla sfida di domenica a Twickenham contro

l’Inghilterra, capolista imbattuta dell’RBS 6 Nazioni 2013 dopo i primi tre turni.

Oggi il gruppo azzurro, che ha ritrovato capitan Sergio Parisse, ha riposato e si è concesso un barbecue nel ritiro del “Giulio Onesti” di Roma a

cui ha partecipato – con ruolo da protagonista – anche Carlo Molfetta, oro olimpico del taekwondo ed ormai inseparabile amico dell’Italrugby.

Clicca qui per la video-intervista a Luke McLean

Clicca qui per la video-intervista a Quintin Geldenhuys

Clicca qui per l’audio-intervista a Luke McLean

Clicca qui per l’audio-intervista a Quintin Geldenhuys

Domani alle quattordici il CT Brunel svelerà alla stampa la formazione che scenderà in campo contro il XV della Rosa, un avversario che Luke McLean,

ala dell’Italia sin qui sempre presente nel Torneo, ha presentato così ai media: “Impossibili da fermare? Nessuno lo è, ma è indubbio che gli

inglesi stiamo giocando veramente bene da qualche mese a questa parte. Hanno battuto gli All Blacks in novembre, stanno dominando il 6 Nazioni, hanno

una mediana che gestisce ottimamente il gioco e non è facile andare a sfidarli nella loro metà campo. Noi ci proveremo, dovremo rimanere nel loro

territorio il più possibile, stare attenti alla loro velocità in difesa, massimizzare il possesso. Sappiamo che ci aspetta una giornata difficile ma

crediamo nelle nostre possibilità”.

“L’Inghilterra è davvero in grande forma – gli ha fatto eco Quintin Geldenhuys – ed ha trovato un grande bilanciamento tra il gioco degli

avanti e dei trequarti. Noi del pacchetto puntiamo a fare una grande partita là davanti: partiamo con grande fiducia, consapevoli di dover giocare

una gara impegnativa contro i loro uomini di mischia e contro un XV che punta deciso al Grande Slam. Sappiamo che ci aspetta una battaglia”.





Condividi Facebook Twitter Whatsapp