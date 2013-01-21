ITALRUGBY, DOMANI VISITA A &quot;LA FELTRINELLI&quot; DI VIA APPIA

ITALRUGBY, DOMANI VISITA A "LA FELTRINELLI" DI VIA APPIA
di Redazione
21/01/2013
Il torneo di rugby RBS 6 Nazioni 2013 è ormai alle porte. Per l'occasione, Librerie Feltrinelli insieme alla F.I.R. (Federazione Italiana Rugby) e adidas ospita in libreria una rappresentanza della Nazionale Italiana Rugby, da ieri in raduno a Roma per preparare le prime due giornate del Torneo (esordio il 3 febbraio all'Olimpico contro la Francia). Grazie a un accordo stretto fra Feltrinelli, F.I.R e adidas, sarà possibile trovare nelle principali Feltrinelli di Roma una selezione di prodotti della nazionale italiana rugby a marchio adidas. Inoltre, per tutti gli amanti di questo sport i librai Feltrinelli propongono una scelta di film e libri a tema. Durante l'incontro sarà lanciato un concorso in esclusiva Feltrinelli per i titolari di Carta più e Multi più.
