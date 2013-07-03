Home Senza categoria ITALRUGBY ED ALIMENTAZIONE DOMANI SERA SU RAIUNO A SUPERQUARK

di Redazione 03/07/2013

ITALRUGBY ED ALIMENTAZIONE DOMANI SERA SU RAIUNO A SUPERQUARK

Roma – Se vi siete sempre chiesti cosa e quanto mangiano gli Azzurri di Jacques Brunel, allora la vostra curiosità sta per essere soddisfatta:

domani, all’interno del celebre programma di divulgazione scientifica “Superquark” in onda su RaiUno a partire dalle 21.20, la nutrizionista

Bernardi affronta il tema delle diete per gli sportivi facendo visita a Parisse e compagni ed intervistando il dottor Simone Porcelli, nutrizionista

