Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

ITALRUGBY ED ALIMENTAZIONE DOMANI SERA SU RAIUNO A SUPERQUARK

Redazione Avatar

di Redazione

03/07/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
ITALRUGBY ED ALIMENTAZIONE DOMANI SERA SU RAIUNO A SUPERQUARK
Roma – Se vi siete sempre chiesti cosa e quanto mangiano gli Azzurri di Jacques Brunel, allora la vostra curiosità sta per essere soddisfatta:
domani, all’interno del celebre programma di divulgazione scientifica “Superquark” in onda su RaiUno a partire dalle 21.20, la nutrizionista
Bernardi affronta il tema delle diete per gli sportivi facendo visita a Parisse e compagni ed intervistando il dottor Simone Porcelli, nutrizionista
della Nazionale.


Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

24 NUOVI ATLETI ADERISCONO AL REGIME EMERGENTI DI INTERESSE NAZIONALE

Articolo Successivo

EURO BEACH RUGBY CUP DI ANGLET, GLI OTTO AZZURRI CONVOCATI

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019