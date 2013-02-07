ITALRUGBY, UN SOLO CAMBIO NEL XV PER EDINBURGO
di Redazione
07/02/2013
BRUNEL CONFERMA LA FORMAZIONE, CANALE RIMPIAZZA SGARBI Roma - Jacques Brunel, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha ufficializzato la formazione che sabato 9 febbraio alle ore 14.30 locali (15.30 in Italia), al Murrayfield Stadium di Edinburgo, affronterà la Scozia nella seconda giornata dell’RBS 6 Nazioni 2013. L’incontro verrà trasmesso in diretta da Sky Sport 2 ed in differita dalle ore 18.00 su La7. Il CT azzurro, dopo la vittoria di domenica contro la Francia, conferma quattordici quindicesimi del gruppo che ha centrato il successo sulla formazione transalpina: l’unica novità, nella linea dei centri, è Gonzalo Canale che rileva dall’infortunato Alberto Sgarbi la maglia numero dodici mentre Gonzalo Garcia va in panchina. Due gli atleti in campo dal primo minuto a tagliare un importante traguardo, entrambi in prima linea: a trentasei anni, il pilone sinistro Andrea Lo Cicero entra nella ristretta elite mondiale dei ventiquattro giocatori che hanno rappresentato il proprio Paese in almeno cento test-match ufficiali, raggiungendo il tallonatore neozelandese Mils Muliaina ed il pilone gallese dei Lions Gethin Jenkins. Il “Barone”, che ha al proprio attivo quattro Rugby World Cup e dodici Sei Nazioni, celebrerà il traguardo facendo il proprio ingresso solitario nello stadio di Murrayfield prima del fischio d’inizio di Scozia v Italia per ricevere il tributo del rugby mondiale. Dopo Alessandro Troncon (101 caps), Lo Cicero è il secondo italiano a tagliare il traguardo delle cento presenze. Leonardo Ghiraldini, ventottenne tallonatore padovano della Benetton Treviso, nel gruppo azzurro dall’estate del 2006, conquista invece a Murrayfield il suo cinquantesimo cap e scenderà in campo, come Lo Cicero, con una speciale maglia celebrativa. La direzione di gara è affidata al giovane internazionale sudafricano Jaco Peyper, trentaduenne con all’attivo una consolidata esperienza nel Super Rugby dell’Emisfero Sud, che dirige l’Italia per la prima volta in carriera. Il test-match di sabato è il ventesimo tra l’Italia e la Scozia, in vantaggio per 12-7 negli scontri diretti. Questa la formazione dell'Italia: 15 Andrea MASI (London Wasps, 73 caps) 14 Giovanbattista VENDITTI (Zebre Rugby, 10 caps)* 13 Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso, 24 caps)* 12 Gonzalo CANALE (La Rochelle, 78 caps) 11 Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 42 caps) 10 Luciano ORQUERA (Zebre Rugby, 30 caps) 9 Tobias BOTES (Benetton Treviso, 9 caps) 8 Sergio PARISSE (Stade Francais, 92 caps) – capitano 7 Simone FAVARO (Benetton Treviso, 17 caps)* 6 Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 70 caps) 5 Francesco MINTO (Benetton Treviso, 3 caps) 4 Quintin GELDENHUYS (Zebre Rugby, 34 caps) 3 Martin CASTROGIOVANNI (Leicester Tigers, 92 caps) 2 Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 49 caps) 1 Andrea LO CICERO (Racing-Metro Paris, 99 caps) a disposizione 16 Davide GIAZZON (Zebre Rugby, 6 caps) 17 Alberto DE MARCHI (Benetton Treviso, 5 caps) 18 Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 17 caps) 19 Antonio PAVANELLO (Benetton Treviso, 14 caps) 20 Paul Edward DERBYSHIRE (Benetton Treviso, 17 caps) 21 Edoardo GORI (Benetton Treviso, 20 caps)* 22 Kristopher BURTON (Benetton Treviso, 19 caps) 23 Gonzalo GARCIA (Zebre Rugby, 25 caps) *è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” di Tirrenia Andrea Cimbrico Media Manager Federazione Italiana Rugby Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico 00194-Roma tel. +39.06.45.21.31.14 fax +39.06.45.21.31.87 mob. +39.320.78.77.687 @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) Skype: andreacimbrico MSN: [email protected] ( mailto:[email protected] ) Web: www.federugby.it Facebook FIR: facebook.com/Federugby ( http://www.federugby.it/facebook.com/Federugby ) Facebook: facebook.com/acimbrico ( http://www.facebook.com/acimbrico )
Articolo Precedente
[RUGBY NOTIZIE] BRUNEL: "CONTRO LA SCOZIA PER CONFERMARCI E MIGLIORARCI"
Articolo Successivo
[RUGBY NOTIZIE] ITALIA U20, GUIDI ANNUNCIA IL XV PER GALASHIELS
Redazione