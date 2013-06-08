Loading...

ITALSEVEN, A LIONE NELLA PRIMA GIORNATA DEL GP FIRA UN PAREGGIO E TRE SCONFITTE

Redazione Avatar

di Redazione

08/06/2013

Lione (Francia) – Prima giornata difficile per l’Italia 7s maschile di Andy Vilk e Fabio Gaetaniello, impegnata a Lione (Francia) nella prima
tappa del circuito europeo Grand Prix Series FIRA: gli Azzurri hanno ottenuto solo un pareggio per 14-14 contro la Germania e sono stati sconfitti dal
Portogallo 19-5, dalla Russia 41-5 e dalla Scozia 14-5. Domani ultima gara della fase a gironi contro la Francia in mattinata e fasi finali nel
pomeriggio.


