Home Senza categoria ITALSEVEN, A LIONE NELLA PRIMA GIORNATA DEL GP FIRA UN PAREGGIO E TRE SCONFITTE

ITALSEVEN, A LIONE NELLA PRIMA GIORNATA DEL GP FIRA UN PAREGGIO E TRE SCONFITTE

di Redazione 08/06/2013

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

ITALSEVEN, A LIONE NELLA PRIMA GIORNATA DEL GP FIRA UN PAREGGIO E TRE SCONFITTE

Lione (Francia) – Prima giornata difficile per l’Italia 7s maschile di Andy Vilk e Fabio Gaetaniello, impegnata a Lione (Francia) nella prima

tappa del circuito europeo Grand Prix Series FIRA: gli Azzurri hanno ottenuto solo un pareggio per 14-14 contro la Germania e sono stati sconfitti dal

Portogallo 19-5, dalla Russia 41-5 e dalla Scozia 14-5. Domani ultima gara della fase a gironi contro la Francia in mattinata e fasi finali nel

pomeriggio.







Condividi Facebook Twitter Whatsapp