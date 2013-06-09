Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

ITALSEVEN, ARRIVA LA VITTORIA NEL BOWL MA GLI AZZURRI SONO NONI

Redazione Avatar

di Redazione

09/06/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
ITALSEVEN, ARRIVA LA VITTORIA NEL BOWL MA GLI AZZURRI SONO NONI
Lione (Francia) – Alla sua prima uscita ufficiale dopo il torneo prestagionale di Richmond della settimana scorsa, l’Italia 7s maschile di Andy
Vilk e Fabio Gaetaniello conquista la vittoria nel Bowl della prima tappa del circuito Grand Prix FIRA giocata tra ieri ed oggi a Lione.
Dopo aver chiuso all’ultimo posto la fase a gironi con un pareggio e quattro sconfitte – l’ultima, 12 a 7, stamane contro la Francia – gli
Azzurri hanno infilato due vittorie di seguito contro la Georgia (19-7) e nella finale della parte bassa del tabellone contro la Germania. Decisiva,
ad un minuto dalla fine, la meta di Matteo Falsaperla.
L’Italia Seven chiude dunque al nono posto il primo torneo internazionale di stagione.
Di seguito i risultati completi del Grand Prix FIRA di Lione (tabellini integrali QUI)
Risultati fase a gironi
Portogallo v Italia 19-5
Russia v Italia 41-5
Italia v Germania 14-14
Scozia v Italia 14-5
Italia v Francia 7-12
Fase finale – Bowl
Georgia v Italia 7-19 - semifinale
Italia v Germania 15-12 – Finale Bowl


Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

UNDER 20. RUGBY VIADANA CAMPIONE D'ITALIA. BATTUTA L'AMATORI PARMA 27-13

Articolo Successivo

ITALIA, GIORNATA DI RECUPERO E RIUNIONI PER GLI AZZURRI

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019