ITALSEVEN, ARRIVA LA VITTORIA NEL BOWL MA GLI AZZURRI SONO NONI
di Redazione
09/06/2013
Lione (Francia) – Alla sua prima uscita ufficiale dopo il torneo prestagionale di Richmond della settimana scorsa, l’Italia 7s maschile di Andy
Vilk e Fabio Gaetaniello conquista la vittoria nel Bowl della prima tappa del circuito Grand Prix FIRA giocata tra ieri ed oggi a Lione.
Dopo aver chiuso all’ultimo posto la fase a gironi con un pareggio e quattro sconfitte – l’ultima, 12 a 7, stamane contro la Francia – gli
Azzurri hanno infilato due vittorie di seguito contro la Georgia (19-7) e nella finale della parte bassa del tabellone contro la Germania. Decisiva,
ad un minuto dalla fine, la meta di Matteo Falsaperla.
L’Italia Seven chiude dunque al nono posto il primo torneo internazionale di stagione.
Di seguito i risultati completi del Grand Prix FIRA di Lione (tabellini integrali QUI)
Risultati fase a gironi
Portogallo v Italia 19-5
Russia v Italia 41-5
Italia v Germania 14-14
Scozia v Italia 14-5
Italia v Francia 7-12
Fase finale – Bowl
Georgia v Italia 7-19 - semifinale
Italia v Germania 15-12 – Finale Bowl
Redazione