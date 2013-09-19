Home Senza categoria ITALSEVEN, OGGI LA PARTENZA PER IL GP FIRA DI BUCAREST: I DODICI CONVOCATI

ITALSEVEN, OGGI LA PARTENZA PER IL GP FIRA DI BUCAREST: I DODICI CONVOCATI

di Redazione 19/09/2013

ITALSEVEN, OGGI LA PARTENZA PER IL GP FIRA DI BUCAREST: I DODICI CONVOCATI

Roma – L’Italseven maschile vola oggi a Bucarest, dove tra sabato e domenica è in programma la seconda tappa delle Grand Prix Series FIRA, il

più importante circuito continentale di specialità.

A Lione, lo scorso giugno, l’Italia aveva chiuso la prima tappa al nono posto aggiudicandosi il Bowl dopo una brutta partenza nella fase a gironi.

Nella capitale rumena, Fabiani e compagni sono inseriti nella Pool A dove affronteranno Inghilterra, Portogallo, Georgia, Romania e Galles.

Questi i dodici atleti scelti dal tecnico Andy Vilk, a conclusione del raduno di preparazione svoltosi da lunedì al “Giulio Onesti” di Roma, per

la trasferta in Romania:

Steven BORTOLUSSI (Vea-FemiCZ Rovigo)

Matthew BRESSONS (Gravesend RFC)

Andrea BUONDONNO (Lyons Piacenza)

Alessandro CASTAGNOLI (Rugby Reggio)

Oliviero FABIANI (Lazio Rugby 1927)

Matteo FALSAPERLA (Estra I Cavalieri Prato)

Kaine Paul ROBERTSON (Rugby Viadana, 47 caps)

Giulio RUBINI (Lazio Rugby 1927, 4 caps)

Jacopo SALVETTI (Cammi Calvisano)

Fabrizio SEPE (Lazio Rugby 1927)

Alessandro TARTAGLIA (Lazio Rugby 1927)

Diego VARANI (Lazio Rugby 1927)







