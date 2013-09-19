ITALSEVEN, OGGI LA PARTENZA PER IL GP FIRA DI BUCAREST: I DODICI CONVOCATI
di Redazione
19/09/2013
ITALSEVEN, OGGI LA PARTENZA PER IL GP FIRA DI BUCAREST: I DODICI CONVOCATI
Roma – L’Italseven maschile vola oggi a Bucarest, dove tra sabato e domenica è in programma la seconda tappa delle Grand Prix Series FIRA, il
più importante circuito continentale di specialità.
A Lione, lo scorso giugno, l’Italia aveva chiuso la prima tappa al nono posto aggiudicandosi il Bowl dopo una brutta partenza nella fase a gironi.
Nella capitale rumena, Fabiani e compagni sono inseriti nella Pool A dove affronteranno Inghilterra, Portogallo, Georgia, Romania e Galles.
Questi i dodici atleti scelti dal tecnico Andy Vilk, a conclusione del raduno di preparazione svoltosi da lunedì al “Giulio Onesti” di Roma, per
la trasferta in Romania:
Steven BORTOLUSSI (Vea-FemiCZ Rovigo)
Matthew BRESSONS (Gravesend RFC)
Andrea BUONDONNO (Lyons Piacenza)
Alessandro CASTAGNOLI (Rugby Reggio)
Oliviero FABIANI (Lazio Rugby 1927)
Matteo FALSAPERLA (Estra I Cavalieri Prato)
Kaine Paul ROBERTSON (Rugby Viadana, 47 caps)
Giulio RUBINI (Lazio Rugby 1927, 4 caps)
Jacopo SALVETTI (Cammi Calvisano)
Fabrizio SEPE (Lazio Rugby 1927)
Alessandro TARTAGLIA (Lazio Rugby 1927)
Diego VARANI (Lazio Rugby 1927)
Roma – L’Italseven maschile vola oggi a Bucarest, dove tra sabato e domenica è in programma la seconda tappa delle Grand Prix Series FIRA, il
più importante circuito continentale di specialità.
A Lione, lo scorso giugno, l’Italia aveva chiuso la prima tappa al nono posto aggiudicandosi il Bowl dopo una brutta partenza nella fase a gironi.
Nella capitale rumena, Fabiani e compagni sono inseriti nella Pool A dove affronteranno Inghilterra, Portogallo, Georgia, Romania e Galles.
Questi i dodici atleti scelti dal tecnico Andy Vilk, a conclusione del raduno di preparazione svoltosi da lunedì al “Giulio Onesti” di Roma, per
la trasferta in Romania:
Steven BORTOLUSSI (Vea-FemiCZ Rovigo)
Matthew BRESSONS (Gravesend RFC)
Andrea BUONDONNO (Lyons Piacenza)
Alessandro CASTAGNOLI (Rugby Reggio)
Oliviero FABIANI (Lazio Rugby 1927)
Matteo FALSAPERLA (Estra I Cavalieri Prato)
Kaine Paul ROBERTSON (Rugby Viadana, 47 caps)
Giulio RUBINI (Lazio Rugby 1927, 4 caps)
Jacopo SALVETTI (Cammi Calvisano)
Fabrizio SEPE (Lazio Rugby 1927)
Alessandro TARTAGLIA (Lazio Rugby 1927)
Diego VARANI (Lazio Rugby 1927)
Articolo Precedente
Comunicato Stampa Rugby Viadana n. 089-2013
Articolo Successivo
I DIAVOLI PER L'ESORDIO STAGIONALE CONTRO VIADANA
Redazione